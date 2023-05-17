快訊

澎湖湖西鄉一處涼亭護欄倒塌 北部5名遊客受傷急送醫

特勤局維安有漏洞？白宮國安顧問蘇利文住所遭「不明男子」闖入

登陸被捕！「富察」案逾50天 國台辦：已安排其妻子於上海通話

賴清德拋私校退場校地納入社宅 范雲提出兩點提醒

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
副總統兼民進黨主席賴清德昨天與政大學生座談時拋出，私校退場後的校地可公益使用，納入社會住宅範圍。民進黨立委范雲今日表示，賴清德的想法保有公共性又活化校產的具體方式，但要注意無教育單位使用需求，才考慮其他使用方式。本報資料照片
副總統兼民進黨主席賴清德昨天與政大學生座談時拋出，私校退場後的校地可公益使用，納入社會住宅範圍。民進黨立委范雲今日表示，賴清德的想法保有公共性又活化校產的具體方式，但要注意無教育單位使用需求，才考慮其他使用方式。本報資料照片

副總統賴清德昨天與政大學生座談，他說，私校退場後的校地可公益使用，納入社會住宅範圍。民進黨立委范雲今天表示，賴清德所提興建社宅，是既能保有公共又活化校產的具體方式，但應注意校產仍應遵循原先辦學目的，若無教育單位使用需求，才考慮其他使用方式。

范雲指出，學校自主退場的監督機制相對較弱，才會發生例如稻江科技暨管理學院改辦成長照機構，卻發生改辦計畫空洞、未考慮在地適切性狀況。

范雲說，校產仍應遵循原先辦學目的，優先提供給有需求的教育單位使用，若無，才考慮其他使用方式；專輔學校退場或自行退場改辦，兩者在現行分屬退場條例和私校法下，實際執行機制差異極大。

范雲表示，教育部應該加強對於自主退場私校的監督，若要讓校產能轉作社宅用地使用，應儘速研議相關程序。

范雲 賴清德 社會住宅

延伸閱讀

大學生問台灣對中國經濟依賴？賴清德：情勢已經在改變

學生問高房價何解？賴清德：推動各地均衡發展

賴清德：若屈從中國可以得到和平 西藏香港不會那麼慘

學生問台獨 賴清德：台灣不屬於中華人民共和國一部分

相關新聞

曝陳明通下周退休 王鴻薇批：學術倫理沒處分還可拿錢

國民黨立委王鴻薇今天表示，她去年8月向台大檢舉台大國發所教授陳明通學術倫理問題，台大至今未處分，陳明通已申請退休，最快下...

美眾院外委會通過法案 指聯大2758號決議無涉台灣

美國聯邦眾議院外交委員會16日審查法案，透過口頭表決無異議通過台北法修正案，要求美國國務卿反對中國大陸在國際組織推動解決...

ChatGPT假冒記者、捏造消息 AI衝擊新聞可信度

ChatGPT自去年11月推出以來在全球掀起革命，AI正衝擊新聞產業，它能幫助新聞工作者提高效率、降低成本，但同時也可能...

賴清德拋私校退場校地納入社宅 范雲提出兩點提醒

副總統賴清德昨天與政大學生座談，他說，私校退場後的校地可公益使用，納入社會住宅範圍。民進黨立委范雲今天表示，賴清德所提興...

停讓行人僅執法1個月？不從根本找對策 台灣恐掉入行人地獄18層

台灣各類交通狀況連連，光是行人地獄議題，官方從去年底宣稱要改善，諸如幼童殞命孕婦輪下等慘案卻不斷，就可見效果有限。如果相關單位不從根本全盤思對策，老是逢慘案才針對單點稱要修正，所為恐怕只是一時堵住輿論，並非真心從民眾角度改善問題，悲劇將永難遏止。 而要擺脫行人地獄，其實光靠交通部、警政署還不夠，必須由各部門合作，環環相扣，才能發揮最大作用。...

特拉斯訪台演說 料籲西方挺台避免姑息中國

訪台的前英國首相特拉斯（Liz Truss）今天將把矛頭指向北京當局以及英國現任首相蘇納克，呼籲西方必須避免姑息中國，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦