賴清德拋私校退場校地納入社宅 范雲提出兩點提醒
副總統賴清德昨天與政大學生座談，他說，私校退場後的校地可公益使用，納入社會住宅範圍。民進黨立委范雲今天表示，賴清德所提興建社宅，是既能保有公共又活化校產的具體方式，但應注意校產仍應遵循原先辦學目的，若無教育單位使用需求，才考慮其他使用方式。
范雲指出，學校自主退場的監督機制相對較弱，才會發生例如稻江科技暨管理學院改辦成長照機構，卻發生改辦計畫空洞、未考慮在地適切性狀況。
范雲說，校產仍應遵循原先辦學目的，優先提供給有需求的教育單位使用，若無，才考慮其他使用方式；專輔學校退場或自行退場改辦，兩者在現行分屬退場條例和私校法下，實際執行機制差異極大。
范雲表示，教育部應該加強對於自主退場私校的監督，若要讓校產能轉作社宅用地使用，應儘速研議相關程序。
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