【專家之眼】蔡政府一事無成又一樁：專耍台灣人

五月初經貿辦總談判代表鄧振中赴美時，藉機與美國副貿易代表畢昂奇見個面，包含蔡英文總統、外交部吳釗燮部長與鄧振中本人等，均大談該倡議進度，彷彿兩國經貿關係大邁進。詭異的是，若有重大進展，卻未見美國USTR與AIT發表談話?!

自2022年6月宣布啟動《台美21世紀貿易倡議》(U.S.-Taiwan 21st Century Trade Initiative)，該倡議共有11個議題，台灣因缺乏相關談判的經驗，難以在短時間內達成，為符合蔡政府的宣傳，之前的談判已經確認將分階段達成，第一階段先就爭議較少的關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題進行商議。

即使先選擇五項較容易的議題進行談判，台美歷經多次視訊會議及去年11月和今年1月兩次會議，蔡政府也多次宣稱已有共識，僅剩部分條文的文字修訂，很快就能達成協議。並打算以「狸貓換太子」方式，將層級最低且效力極為有限的「行政協定」，華麗轉身膨風為「雙邊貿易協定」（BTA），蔡英文總統甚至還放話，將在今年內完成協商，接著將探索簽署台美「自由貿易協定」(FTA)的機會。惟倡議至今仍沒有具體結果，讓國人頗為意外。

事實上，鄧振中此次赴美，主要目的是率團參加「Select USA」投資峰會，利用空檔時間拜訪美國副貿易代表畢昂奇，只是就《台美21世紀貿易倡議》進度「交換意見」。二國談判代表禮貌性地會面交換意見，不太可能針對談判的細節有太多的討論，對於該倡議談判根本沒有任何幫助。美方主要負責談判的美國貿易代表署(USTR)與美國在台協會(AIT)，歷次台美舉辦經貿活動都會發表新聞稿，這次會面卻完全沒有發表任何訊息，顯示該次見面重要性有限。

2021年9月在大陸先申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》 (CPTPP)後，蔡政府也跟著宣布申請加入，然至今還在原地踏步，相較於同年2月申請的英國，已於今年三月底達成協議，而台灣的入會工作小組仍未成立，實質談判更是遙遙無期，前景堪憂；2023年4月大陸宣布對我進行貿易壁壘調查，我國農產品等貨品面臨開放壓力；蔡英文政府全力配合美國要求，開放美國含萊克多巴胺豬肉以及30月齡以上美國牛肉進口，稱解除貿易障礙可換取台美BTA，但連擦邊球的《台美21世紀貿易倡議》上半年談成目標即將屆至，仍無法達成協議，貿易政策紛紛跳票。正逢總統大選即將展開，各項政見將被檢視，經貿談判一事無成讓執政黨承受極大的壓力。無怪乎，台美經貿官員的一場碰面，都會被宣傳為談判取得重大突破。

經貿協議涉及層面甚為複雜，台灣長期無法融入國際經貿整合，鮮有談判經驗與人才，產業溝通與法律整備等事前準備也不夠充足，台美談判進度不如預期，乃是可預料的結果。政府無需過度美化談判進度與效益，應務實的向國人報告談判的困難及其效果，相信多數的國人也能接受。更不該為加速達成協議，而犧牲產業利益。