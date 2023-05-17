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美眾院外委會通過法案 指聯大2758號決議無涉台灣

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦眾議院外交委員會16日審查法案，透過口頭表決無異議通過台北法修正案，要求美國國務卿反對中國大陸在國際組織推動解決台灣地位的行動，並指聯合國大會第2758號決議不涉及台灣代表權。

根據法案內容，針對中國大陸在國際組織透過扭曲決議、政策和程序等做法來解決台灣地位問題，美國身為國際組織一員，必須反對中方類似的意圖。

法案指出，聯合國大會第2758號決議文僅表明中華人民共和國為中國在聯合國的唯一合法代表，並未涉及台灣和台灣人民在聯合國的代表權；該決議並未對中華人民共和國和台灣關係採取立場，或包含任何有關台灣主權的聲明。

法案提到，美國反對任何未獲台灣人民同意下，逕自尋求改變台灣地位的倡議。

眾議院外交委員會首席議員米克斯（Gregory Meeks）在審查時表示，這是一部跨黨派議員提出的修正案，台灣一直是國際社會負責任的一員，但是中華人民共和國不斷試圖限制與遏制台灣有意義參與國際社會，這部法案不僅反對中國大陸封殺台灣的意圖，也強化美國與台灣的關係，並鼓勵其他國家也這麼做。

美國 聯合國

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