游錫堃：民主國家共同關切台海 就能嚇阻中共確保和平

立法院長游錫堃16日在華府保守派智庫哈德遜研究所演說，他提到，台灣不是中共的終極目的，只是前進的踏板；美國、日本、南韓和菲律賓等民主國家共同關切台海局勢，就能嚇阻中共侵略，有嚇阻台海就會和平。

游錫堃此次訪問華府，行程大多不公開，他15日會晤美國與中共戰略競爭特別委員會成員，16日在智庫演說，預計19日結束訪問。

游錫堃表示，赴國會山莊主要目的是邀請美國議員參加今年9月的「2023台灣國際宗教自由峰會（TIRF）」，以及明年1月的「2024國會情報安全論壇」。

游錫堃澄清，沒有拜會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）本人與他的辦公室。

這是游錫堃今年第二度訪問華府，他在專題演講提到，當民進黨1986年在圓山飯店組黨時，有美國高度關注，讓反對黨的成立不致成為一起政治迫害事件；他作為圓山組黨策畫人與大會主席，要感謝美國仗義相助。

游錫堃表示，中共的目標是東升西降，是歐美、是全球，中共意圖成為世界帝國，台灣只是前進的踏腳石；當認清中共政權本質，就可以肯定地說，保護台灣便是保護歐美，確保台灣安全就是確保全球公共利益，若現在不正視中共威脅，恐將面臨全球人類的黑暗未來。

游錫堃表示，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅和菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）分別提到台灣問題是全球問題，承諾台海開戰會讓美軍使用菲律賓軍事基地，有了日韓台菲的「新月連線」加上美國協助，打造印太區域最重要的穩定力量。

游錫堃表示，民主國家力挺烏克蘭，讓中國大陸國家主席習近平對台灣不敢輕舉妄動，否則會變成俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）第二；有了民主國家的關切，相信能嚇阻中共侵略，有嚇阻台海就會和平。