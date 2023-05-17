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英前首相特拉斯：很高興關鍵時刻訪台

聯合報／ 國際中心、記者黃仲明／綜合報導
英國前首相既現任下議院議員特拉斯（左）昨抵台。記者黃仲明／攝影
英國前首相既現任下議院議員特拉斯（左）昨抵台。記者黃仲明／攝影

英國前首相特拉斯下議院議員（Liz Truss MP）昨晚搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，特拉斯在機場致詞時表示，這是她期待已久的旅行，很高興能在這個關鍵時刻到訪。她十五日表示，北京企圖壓縮台灣活動空間，將「一中政策」錯誤詮釋為西方民主政體皆不得與台灣有任何往來，在此情況下，各國持續與台灣互動更顯重要。

特拉斯也表示，一旦各國接受北京對「一中政策」的詮釋，中國大陸成功奪取台灣的機率就升高，西方各國必須「非常明確向北京表達，一旦台灣情勢升高，將有非常嚴厲的回應」。

特拉斯今天將出席遠景基金會舉辦的演講會，以「台灣屹立在自由民主之前線 （Taiwan: On the Frontline ofFreedom and Democracy）」為題發表演說。不過，她此舉受到同屬保守黨的英國下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）抨擊，直指她此行是「作秀外交」，是以台灣的安全為代價，企圖提升自身存在感與能見度。但特拉斯顯然未受此事影響，抵台時看起來心情不錯。

特拉斯 桃園機場 北京 一中政策 吳釗燮

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