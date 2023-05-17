農委會升格農業部 挨批換湯不換藥

歷時卅五年，立法院昨天三讀通過「農業部組織法」，農委會升格為農業部；農委會主委陳吉仲昨表示感動，對於是否成為首任農業部長，僅強調是總統、行政院長的職權。不過，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，農業部雖升格，但陳吉仲仍在其位，若依舊「要蛋沒蛋、要肉沒肉」，組改也是換湯不換藥沒有意義。

立法院昨天三讀通過農業部、交通部及經濟部組織法修正案，除了農委會升格外，交通部設觀光署、中央氣象署；經濟部產業發展署、國際貿易署、能源署，以及中小及新創企業發展署，由局改至為署。

農委會升格為農業部，將從現行編制內的四七七○人，增加為五三○○人，主要增加在新增加的單位，包括林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農業發展及水保署，資源永續利用司，動保司等。

不過前台南縣長蘇煥智批評，照理過去中央與地方組織改造，政府應該瘦身，現在反而更多單位，這樣的組改，仍是「大腦肥大症」，與過往提的組改方向背道而馳，權力沒有下放，肅貪更難，中央集權更盛。

「農業部組織法」明定為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部，掌理十大業務，另設置八個次級機關，包括農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署與農業科技園區管理中心，組織包括部長一人、政務次長兩人與常務次長一人。

農委會早期官員直言，農水署只是接收原先水利會的財產，其實沒什麼東西可管，不用升格為署，一個司就可以了；反倒是畜牧處，開放萊豬、缺蛋等重大議題，過去幾年都發生，但這次組改，卻沒有顯示重要性。

根據農委會統計年報，去年台灣畜牧產值為一八五八億元，占農業產值近三成五。財團法人台北糧食協進會執行長劉志偉表示，畜牧的產值明明比漁業產值高，但畜牧處並未在這次組改中升等與農糧署、漁業署同等位階，成為遺珠。

這次組改中，部分業務無整併，例如內政部營建署下的國家公園組變成國家公園署，林務局改制為林業及自然保育署，但保育業務仍與國家公園各管各的，這次組改並未整合。