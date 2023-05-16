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郭侯之爭將亮牌 柯辦發言人：傳聞像編劇 柯文哲不想演

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨2024總統參選人徵召即將亮牌，民眾黨明天將正式宣布2024黨內總統提名人柯文哲（右）。 圖／聯合報系資料照片
國民黨2024總統參選人徵召即將亮牌，民眾黨明天將正式宣布2024黨內總統提名人柯文哲（右）。 圖／聯合報系資料照片

國民黨2024總統參選人徵召即將亮牌，民眾黨明天正式宣布2024黨內總統提名人柯文哲。柯文哲辦公室發言人陳智菡今天透過臉書表示，連日來「藍白合」主題就像一堆編劇拚了命想編出的劇碼，但柯覺得戲很爛沒靈魂，多次拒絕邀約，編劇不死心捧著劇本上門，拜託柯再三考慮。

國民黨2024總統候選人「郭侯之爭」結果即將揭曉，「藍白合」話題不斷，儘管民眾黨主席柯文哲已在5月8日登記黨內總統提名，並在5月10日說，自己99.99999%參選到底，「藍白合」傳聞仍未間斷。每天都有新劇碼。

陳智菡今天晚間近七點時透過臉書形容，「藍白合」就像一堆編劇拼了命想編出的一齣劇碼，力邀柯文哲來演出，但問題是柯P覺得這戲編的很爛沒靈魂，多次拒絕邀約，編劇還是不死心捧著劇本上門，拜託他再考慮考慮，否則大家就沒飯吃。

陳智菡隱喻，柯文哲說有自己的戲路和觀眾，也不缺錢，「為什麼要演這部芭樂片？」編劇們紛紛逕自解讀，有人說「賣假！你還會跟我們講話，就代表你想演！」也有人說，「不管啦！我們還是把你寫進卡司群，這樣票房比較高！」柯文哲無語。

陳智菡指出，這些就是目前每天在政論節目和媒體上重複的劇情。

柯文哲辦公室發言人陳智菡5月2日下午代柯文哲到民眾黨部領取黨內總統候選人參選表。 圖/民眾黨提供
柯文哲辦公室發言人陳智菡5月2日下午代柯文哲到民眾黨部領取黨內總統候選人參選表。 圖/民眾黨提供

柯文哲 陳智菡 藍白合

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