學生問台獨 賴清德：台灣不屬於中華人民共和國一部分

民進黨主席賴清德今天在政治大學與青年座談，有多位學生問賴清德曾主張「台獨」，並詢問美國態度。不過賴清德一再重申，他指的台獨是台灣不屬於中華人民共和國的一部分，不是外界宣稱的「要宣布台灣獨立」。

有學生問，賴清德在擔任行政院長時，曾說自己是「務實的台獨主義者」，賴馬上糾正：「是務實的台獨工作者」，引發全場笑聲。學生接著問，會不會擔心「美國因為您的台獨色彩，不放心您當總統？」

賴清德說，其實所謂「務實」就是根據事實，事實上，台灣有土地、人民、主權跟政府，而且定期改選政府來服務人民，因此已經是主權獨立國家，因此不必再宣布獨立，他主張中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國的一部分，務實的工作就是要守護主權，維護民主憲政體制。他認為，美國、日本或國際社會，都很了解，這也是蔡英文總統提出的「四個堅持」，也是1999年民進黨通過的台灣前途決議文。

隨後也有學生問，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共將民進黨三字納入白皮書，在美中強權對抗下，勢必要選邊站，賴清德如何突破這個困境？另美國說不支持「台獨」，賴如何說服美國接納賴的主張。

賴清德說，他說的「台獨」是指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，不是外界宣稱的「要宣布台灣獨立」。1999年，民進黨通過的「台灣前途決議文」已經提到，台灣是主權獨立國家，名字是中華民國，不另行宣布獨立。因此他問學生，台獨的定義是什麼，因為如果是「宣布獨立會引起兩岸緊張」，這件事不會發生，他說的台獨意義是台灣不屬於中華人民共和國的一部分。

賴清德也提到，裴洛西訪台後，中國在台海進行軍演，到底中國要併吞台灣，是中國的問題，還是台灣的問題，還是民進黨的問題？

賴清德說，中國的動作最近不只在台海引發緊張，中國在黃海，跟韓國有問題，在東海，跟日本有問題，在南海，跟菲律賓有問題。如果只有台海有問題，那台灣是可能的原因，但從黃海、台海、東海及南海一連串區域都發生緊張關係，這是中國的問題。因此不是因為民進黨執政的問題，也不是裴洛西的問題。

賴清德提到，1955年中國攻打一江山，那時是國民黨執政，1958年發生823砲戰，也是國民黨執政，因此從毛澤東開始到鄧小平，併吞台灣是中共的國家目標，只是習近平講得更清楚而已，把併吞台灣作為中華民族復興的偉大目標。但他認為，應該把人民福祉作為偉大目標。