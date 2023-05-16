快訊

吳宗憲老婆難得露臉！ 張葳葳凍齡美貌令人驚豔

客人給一星負評...店家肉搜個資「還PO網公審」 網炸鍋留言灌爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙語政策引發爭議 賴清德：不會忽略其他語言教育

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。記者胡經周／攝影
民進黨主席賴清德。記者胡經周／攝影

副總統賴清德過去擔任閣揆時推動雙語政策，遭到部分教師團體抗議。今天賴清德在政治大學與青年座談，有學生提到，雙語政策引發爭議，但隨著翻譯科技提升，這項政策會不會沒什麼意義，如果將資源投入本土語言跟國家發展語言會不會更有意義？

賴清德說，人工智慧再怎麼樣進步，都無法取代個人能力，如果能力愈好，愈能駕馭人工智慧，發揮的能力會更大。例如跟外國朋友聊天、簡報，不可能用人工智慧幫忙，還是要親自上場，因此可以看出，英語教育提升，是要增加國人英語力，讓大家在國際上更有競爭力，這一點應該很清楚，不至於影響本土教育，因為本土教育仍然持續推動，特別是現在台語、客語、原住民語統統都是國家語言，國家有責任編列預算去保護跟推廣，這個不會有問題。

賴清德也說，該政策不會影響其他語言發展的經費，他也舉例，像他是學醫的，所有書籍都是英語，如果今天英語能力強，國際參與能力就會比較強，對國家來說比較有幫助，但沒有要忽略其他語言教育。

國家語言 賴清德 雙語政策

延伸閱讀

賴清德政大演講 未回應國民黨徵召議題

同志家庭可收養小孩 賴清德：台灣家庭權達到實質平等

2024賴清德穩贏？ 各民調都領先

最新民調大選若三強鼎立 賴清德支持度都勝侯郭柯

相關新聞

升格農業部 業界批：畜牧、加工、農產國際接軌成遺珠

立法院今天三讀通過農業部組織法，農委會今年升格為農業部。農業界人士認為，比較可惜的，是畜牧處變成畜牧司沒有與漁業署、農糧...

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

5月16至20日，英國最短命（44天）前首相特拉斯下議員（Liz Truss MP）來台訪問，並受邀發表演講。你知道邀請她的幕後金主是誰嗎？竟是前總統李登輝時期，成立的基金會，這個單位為何有這麼大的本事，拿著「機密預算」邀請到重量級政治人物演講：日本前首相安倍晉三、「川普政府反中大將」國務卿蓬佩奧（或譯龐培歐）；提議「炸台積電」、川普任內的國安顧問歐布萊恩。

郭侯之爭將亮牌 柯辦發言人：傳聞像編劇 柯文哲不想演

國民黨2024總統參選人徵召即將亮牌，民眾黨明天正式宣布2024黨內總統提名人柯文哲。柯文哲辦公室發言人陳智菡今天透過臉...

賴清德：若屈從中國可以得到和平 西藏香港不會那麼慘

民進黨主席賴清德今晚在政治大學與青年座談，對於學生問到和平。賴清德說，追求和平的方式不同，自然會導致不同的和平。他也說，...

學生問台獨 賴清德：台灣不屬於中華人民共和國一部分

民進黨主席賴清德今天在政治大學與青年座談，有多位學生問賴清德曾主張「台獨」，並詢問美國態度。不過賴清德一再重申，他指的台...

再生醫療雙法三讀卡關 衛福部喊話盼早日審查

再生醫療雙法草案暫緩三讀，衛福部表示，針對再生醫療雙法未能在今天會議中審查一事，深表遺憾但尊重立法院決定，將持續與朝野各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦