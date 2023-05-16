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雙語政策引發爭議 賴清德：不會忽略其他語言教育
副總統賴清德過去擔任閣揆時推動雙語政策，遭到部分教師團體抗議。今天賴清德在政治大學與青年座談，有學生提到，雙語政策引發爭議，但隨著翻譯科技提升，這項政策會不會沒什麼意義，如果將資源投入本土語言跟國家發展語言會不會更有意義？
賴清德說，人工智慧再怎麼樣進步，都無法取代個人能力，如果能力愈好，愈能駕馭人工智慧，發揮的能力會更大。例如跟外國朋友聊天、簡報，不可能用人工智慧幫忙，還是要親自上場，因此可以看出，英語教育提升，是要增加國人英語力，讓大家在國際上更有競爭力，這一點應該很清楚，不至於影響本土教育，因為本土教育仍然持續推動，特別是現在台語、客語、原住民語統統都是國家語言，國家有責任編列預算去保護跟推廣，這個不會有問題。
賴清德也說，該政策不會影響其他語言發展的經費，他也舉例，像他是學醫的，所有書籍都是英語，如果今天英語能力強，國際參與能力就會比較強，對國家來說比較有幫助，但沒有要忽略其他語言教育。
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