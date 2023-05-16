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學生問會不會擔心英系扯後腿 賴清德：謝謝你的關懷

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。記者胡經周／攝影
民進黨主席賴清德。記者胡經周／攝影

副總統賴清德今天在政治大學與青年座談，有學生問，民進黨有內部派系的問題，包括日前賴提出排黑條款，被指針對英系的中常委黃承國；最近英系的衛福部前部長陳時中及內政部前部長徐國勇支持基進黨立委參選人吳欣岱，影響黨提名的高嘉瑜；現任立委何志偉跟英系關係好像不怎麼好，會不會擔心未來英系扯後腿，造成內憂外患？

賴清德說，「謝謝，我感受到你滿滿的關懷。」隨後他表示，他當黨主席，就是要落實民進黨的價值跟信念，他只能對事不對人。民進黨有一個很好的文化，就是派系共治，對內競爭，但對外團結。

賴清德說，競爭過程中，一定有些事情別人不認同，「甚至出現你細數的這些事情」，但民進黨的文化是對外競爭，之後就會團結，他不擔心大選時，民進黨內會有哪些人不支持的問題，因為歷史上已經看了很多次。隨後他再強調，「謝謝你的關懷。」

民進黨 賴清德 陳時中

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