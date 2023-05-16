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紐西蘭國會友台小組挺台參加WHA 外交部：誠摯感謝

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
紐西蘭國會跨黨派友台小組（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）共同主席Simon O’Connor議員及Ingrid Leary議員於5月16日代表友台小組25位議員簽署聯名函，呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及出席世界衛生大會（WHA）。圖／外交部提供
紐西蘭國會跨黨派友台小組（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）共同主席Simon O’Connor議員及Ingrid Leary議員於5月16日代表友台小組25位議員簽署聯名函，呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及出席世界衛生大會（WHA）。圖／外交部提供

紐西蘭國會跨黨派友台小組（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）共同主席Simon O’Connor議員及Ingrid Leary議員於5月16日代表友台小組25位議員簽署聯名函，呼籲紐西蘭政府及國會支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及出席世界衛生大會（WHA）。外交部對於紐西蘭跨黨派議員以實際行動展現對我國的支持，表達誠摯歡迎與感謝。

該聯名函指出，台灣在COVID-19疫情下的傑出抗疫模式受到國際社會一致肯定，但台灣卻仍然被排除在WHO及WHA之外。排拒台灣參與不僅危及台灣2300萬人民的健康福祉，更違反WHO「全民均健」的宗旨。在建造完整且無縫接軌的全球公衛及疾病預防系統，以及促進全人類健康福祉的同時，台灣是不可或缺的重要夥伴，呼籲紐西蘭政府及國會在國際場域公開支持台灣出席WHA及加入WHO。

外交部表示，台灣及紐西蘭為共享民主、自由、人權及法治的理念相近夥伴，雙方在各個領域持續深化友好關係，今年為「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）簽署十周年，雙邊貿易額突破30億紐元，台灣已成為紐西蘭第六大貨品出口市場。紐西蘭政府也於去年「紐美峰會」及「紐英峰會」聯合聲明強調維持台海和平穩定的重要性，以及公開支持我國有意義參與國際組織。未來雙方將在既有良好基礎上，持續強化雙邊交流，以及共同守護自由民主普世價值，為全球健康福祉作出貢獻。

紐西蘭 議員 WHO

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