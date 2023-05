英前首相抵台 特拉斯：很高興關鍵時刻到訪

英國前首相特拉斯下議員(Liz Truss MP)晚上搭機抵台,外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機,特拉斯在機場致詞時表示,很高興今晚能夠到台灣與大家見面,因為之前在英國政府工作,所以一直無法來到台灣,很高興能夠在這個關鍵時刻到訪。台灣是一個有著言論自由的社會及避風港,但這個自由社會正面臨前所未有的威脅,她很高興今天站在自由的前線,和台灣政府的朋友們、台灣民眾們一同努力;特拉斯也強調自己會盡其所能,「確保我們正在為台灣未來的自由和民主做準備」。

特拉斯搭乘中華航空CI-82航班於晚上6點23分抵達桃園國際機場B9國賓門,特拉斯明天將出席遠景基金會舉辦的演講會,以「台灣屹立在自由民主之前線 (Taiwan: On the Frontline ofFreedom and Democracy)」為題發表演說。不過,她此舉受到同屬保守黨的英國下議院外交委員會主席克恩斯(Alicia Kearns)抨擊,直指她此行是「作秀外交」,是以台灣的安全為代價,企圖提升自身存在感與能見度。但特拉斯顯然未受此事影響,今天抵台時看起來心情不錯。