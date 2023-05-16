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英前首相抵台 特拉斯：很高興關鍵時刻到訪

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
英國前首相暨現任下議員特拉斯（右）晚上搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到場接機。記者黃仲明／攝影
英國前首相暨現任下議員特拉斯（右）晚上搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到場接機。記者黃仲明／攝影

英國前首相特拉斯下議員（Liz Truss MP）晚上搭機抵台，外交部長吳釗燮親自到桃園機場接機，特拉斯在機場致詞時表示，很高興今晚能夠到台灣與大家見面，因為之前在英國政府工作，所以一直無法來到台灣，很高興能夠在這個關鍵時刻到訪。台灣是一個有著言論自由的社會及避風港，但這個自由社會正面臨前所未有的威脅，她很高興今天站在自由的前線，和台灣政府的朋友們、台灣民眾們一同努力；特拉斯也強調自己會盡其所能，「確保我們正在為台灣未來的自由和民主做準備」。

特拉斯搭乘中華航空CI-82航班於晚上6點23分抵達桃園國際機場B9國賓門，特拉斯明天將出席遠景基金會舉辦的演講會，以「台灣屹立在自由民主之前線 （Taiwan: On the Frontline ofFreedom and Democracy）」為題發表演說。不過，她此舉受到同屬保守黨的英國下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）抨擊，直指她此行是「作秀外交」，是以台灣的安全為代價，企圖提升自身存在感與能見度。但特拉斯顯然未受此事影響，今天抵台時看起來心情不錯。

特拉斯 桃園機場 英國

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