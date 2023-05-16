終結照顧殺人 中華人權協會：長照與刑法修正需併行

昨天立法院司法法制委員會舉辦「長照悲歌修法公聽會」，中華人權協會由理事長高思博代表出席， 他認為，要解決長照悲歌，從制度面解決長照問題，才是治本之道。而修正刑法相關條文處理照顧殺人，應從具社會共識的類型優先處理，以修正刑訴法擴大緩起訴，或修正刑法分則明訂特殊殺人罪減輕類型要件為修法方向。

中華人權協會認為，終結照顧殺人，長照制度是問題根本，長照與刑法修正需併行，意見如下：

邁入超高齡社會，長照問題將會越來越嚴重，長照政策與體系才是根本問題。「照顧殺人」議題，其實是長照議題中的冰山一角，是長照末端浮現出的不幸社會現象。長照中不堪重荷的家庭不少，少部分崩解邊緣的變成殺人案件，這些案件中，加害者高比例都在殺人後自殺，進入司法程序的案件的比例更低。這樣的長照悲歌，成為殺人事件後才吸引了媒體與大眾目光，由此可推論不堪重荷的長照個案是巨大黑數。

目前的長照悲歌，極大多數，都可能是社會的極端值，政府處理的方式，應該類似社會安全網，透過民政系統、社會系統與警政系統去發掘社區鄰里中，可能的極端值，及早透過社福力量介入幫助，才是真正能解決長照悲歌的方案。而不是等到悲劇發生之後，才透過緩起訴或緩刑去處理。台灣目前已經編列如此多的預算，蔡英文上任的重點政策就是長期照護，結果到現在如果還有這麼多的長照悲歌會發生，還搞到要修正刑法，以減輕這樣的人倫悲劇所帶來的刑責，那顯然政府做得不好！

就公聽會提出刑法第273條修正案的立法技術分析：