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終結照顧殺人 中華人權協會：長照與刑法修正需併行

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
照顧殺人事件層出不窮，促使法務部著手修法。專家表示，照顧悲劇最根本是長照政策問題，長照政策目前力推居家服務、社區服務，僅幫助到輕中度失能者，但對於重度失能者來說，補助依然不夠多，弱勢家庭無法將被照顧者送機構照護，照顧壓力依舊自己扛。 本報資料照片
照顧殺人事件層出不窮，促使法務部著手修法。專家表示，照顧悲劇最根本是長照政策問題，長照政策目前力推居家服務、社區服務，僅幫助到輕中度失能者，但對於重度失能者來說，補助依然不夠多，弱勢家庭無法將被照顧者送機構照護，照顧壓力依舊自己扛。 本報資料照片

昨天立法院司法法制委員會舉辦「長照悲歌修法公聽會」，中華人權協會由理事長高思博代表出席， 他認為，要解決長照悲歌，從制度面解決長照問題，才是治本之道。而修正刑法相關條文處理照顧殺人，應從具社會共識的類型優先處理，以修正刑訴法擴大緩起訴，或修正刑法分則明訂特殊殺人罪減輕類型要件為修法方向。

中華人權協會認為，終結照顧殺人，長照制度是問題根本，長照與刑法修正需併行，意見如下：

邁入超高齡社會，長照問題將會越來越嚴重，長照政策與體系才是根本問題。「照顧殺人」議題，其實是長照議題中的冰山一角，是長照末端浮現出的不幸社會現象。長照中不堪重荷的家庭不少，少部分崩解邊緣的變成殺人案件，這些案件中，加害者高比例都在殺人後自殺，進入司法程序的案件的比例更低。這樣的長照悲歌，成為殺人事件後才吸引了媒體與大眾目光，由此可推論不堪重荷的長照個案是巨大黑數。

目前的長照悲歌，極大多數，都可能是社會的極端值，政府處理的方式，應該類似社會安全網，透過民政系統、社會系統與警政系統去發掘社區鄰里中，可能的極端值，及早透過社福力量介入幫助，才是真正能解決長照悲歌的方案。而不是等到悲劇發生之後，才透過緩起訴或緩刑去處理。台灣目前已經編列如此多的預算，蔡英文上任的重點政策就是長期照護，結果到現在如果還有這麼多的長照悲歌會發生，還搞到要修正刑法，以減輕這樣的人倫悲劇所帶來的刑責，那顯然政府做得不好！

就公聽會提出刑法第273條修正案的立法技術分析：

一、所謂廣義的「照顧殺人」類型多樣，本法案只及於不堪重荷的照護加害人視角相關案件，但不及於例如受照護者意識尚存，無復原希望，且主動求死的不同事實類型，這涉及乃是刑法第275條的「加工自殺」。如要處理「照顧殺人」相關法律問題，應將照護關係及殺人事件類型細化呈現，才能進一步給予應得的倫理評價。

二、本法案之目的是處理「照顧殺人」，但法案文字卻是「不得已之事由」，指涉不明確，易滋生立法目的外其他類型個案是否一併適用的法理疑難。例如因「長期受家暴」而殺人，是否是不得已之事由之一？凡此皆涉及重大倫理爭議，應由國會體察民意與社會共識，慎重考量後作政策決定，而不應在法條中使用空泛文字，實際上授予個別司法官由個人道德觀來決定具體內容，將來必生重大爭議。

三、立法上究竟應修正刑法總則第74或59條，放寬緩刑或量刑？或修正刑訴法第253-1條，擴大緩起訴裁量？或於刑法分則中增訂殺人罪減輕類型？ 上述不同作法，固然有仁智之見，考量目前立法程序的現況，本會主張「照顧殺人」類型中有社會共識者應優先處理。法制上似以修正刑訴法擴大緩起訴，或修正刑法分則明訂特殊殺人罪減輕類型要件，在具社會共識基礎上完成法制為目的。

長照 殺人 司法官

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