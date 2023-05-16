立院三讀經濟部組織法 4局處改制為署

配合行政院組改，立法院今天三讀「經濟部組織法」部分條文修正案，將經濟部轄下機關單位整併為6個業務單位、6個輔助單位及10個三級行政機關。其中，產業發展署、國際貿易署、能源署，以及中小及新創企業發展署，由局改至為署。

經濟部長王美花指出，因應國內外經濟情勢及產業發展需要，為迎接全球供應鏈重組、市場快速變化、技術創新升級及氣候變遷等挑戰。

王美花表示，經濟部持續推動產業創新數位轉型，拓展我國經貿布局、擴大投資台灣，並在穩健經濟發展下，倡導淨零碳排及能資源永續管理，業 務面向複雜多元，因此須以全新思維檢討現有組織編制。

三讀條文明定，經濟部依職掌設10個次級機關，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心。

三讀條文明定，經濟部置部長1人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長1人，職務列簡任第14職等。同時，因應業務需要，可依聘用人員聘用條例規定，聘用對產業、能源、科技及經濟等有專門研究的人員55人至86人。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，因應經濟情勢變遷及產業發展需要，經濟部組織法需要適當修法因應，國民黨充分支持。但政院原擬將產業發展署、能源署、中小及新創企業署長任用採雙軌制，將有衝擊文官升遷管道、人事酬庸等疑慮。

曾銘宗說，經過委員會及朝野協商，感謝民進黨採行國民黨意見，讓相關機關未來回歸常任文官任用，相信這樣的結果符合朝野共識，三級機關恢復常務任用後，定能發揮功能，這次修法也是是朝野達成共識的最佳例子。