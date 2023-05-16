立院三讀交通部組改案 觀光署長任用將採雙軌制

立法院院會三讀通過交通部組織法修正案，交通部將可設立觀光署、中央氣象署等七個次級機關，觀光署署長任用採用政務官或事務官雙軌制。

立法院司法法制與交通委員會聯席會議4月13日初審通過交通部組織法修正草案等9案，交通部下轄次級機關相關條文保留，立法院長游錫堃5月11日召集朝野協商，保留條文仍然無法取得共識，全案送院會處理。

立法院院會今天由民進黨立法院黨團提出修正動議後，通過交通部組織法修正案，院會三讀條文明定交通部設有七個次級機關，包括觀光署、中央氣象署、公路局、高速公路局、鐵道局、民用航空局以及航港局。

院會也三讀通過交通部觀光署組織法、交通部中央氣象署組織法，有關交通部觀光署署長任用，改採政務官或事務官雙軌制，觀光署置署長1人，職務比照簡任第13職等或列簡任第13職等；副署長2人，副署長職務列簡任第12職。

根據三讀通過條文，中央氣象署置署長1人，署長職務列簡任第13職等；副署長2人，副署長職務列簡任第12職等，掌理事項包括氣象、海象、地震、與氣象有關之天文等氣象業務的政策規畫、法規研擬及執行等。