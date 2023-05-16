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柯文哲多次表態延攬黃國昌 時力嗆不要到處吃別人豆腐

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

時代力量發言人余佳蒨今天說，台灣民眾黨主席柯文哲近來多次提到，希望與時代力量前立委黃國昌合作，黃國昌是台灣政壇反黑金的頭號人物，民眾黨面對人才真空的窘境應該深自檢討，而不是到處吃其他政黨豆腐。

時代力量今天發布新聞稿指出，柯文哲近來受訪時多次提到，希望能夠與黃國昌合作，並且考慮將黃國昌列入民眾黨的2024年不分區立委名單。

余佳蒨表示，柯文哲已經選擇跟前立委顏清標、苗栗縣長鍾東錦站在一起，現在還認為黃國昌很想站過去，「我們應該懷疑的是柯文哲的智商，奉勸民眾黨缺人才請自己去找，柯文哲不要再到處吃人豆腐」。

余佳蒨指出，柯文哲過去多次毫不避諱地和黑金政治人物站在一起，不但公開與曾涉犯殺人未遂、竊占國土的鍾東錦數度同台，而在面對違法亂紀的顏寬恒家族，柯文哲更授意家人、黨籍參選人表達支持，種種行為都顯示柯文哲為了權力不擇手段的本質。

余佳蒨強調，時代力量是檯面上唯一堅決跟黑金勢力說不的政黨，黃國昌更是台灣政壇反黑金的頭號人物，沒有任何模糊的空間，民眾黨面對黨內人才真空的窘境應該深自檢討，好好釐清政黨的核心價值，向民眾說清楚柯文哲與黑金的關係，而不是躲在媒體背後放話，到處吃其他政黨豆腐。

柯文哲 時代力量 黃國昌 民眾黨

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