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游淑慧組「賴打」部隊？王世堅：民進黨可「抓侯」、但不做

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王世堅上午在議會受訪。記者楊正海／攝影
台北市議員王世堅上午在議會受訪。記者楊正海／攝影

國民黨台北市議員游淑慧將代表國民黨出戰第二選區（士林、大同）立委，對上台北市議員王世堅。游淑慧上午受訪表示國民黨總統人選提名底定後要組成「賴打」聯盟，對此，王世堅受訪妙回，「像民進黨可以成立抓侯部隊？但我們不這麼做！」

王世堅說，立委輔選各自總統候選人，不一定要去打對方，先前這種打賴、賴打，已經談很多次，他們沒有具體提出什麼針對賴清德想質疑的來攻擊，覺得專門成立什麼部隊，不是有這麼大的意義。

媒體追問王世堅，預言國民黨會提侯友宜？王世堅說，不是，因為他們說「打賴」，民進黨也可以成立抓侯部隊？但不這麼做，他覺得對手有政策方向上不對的，針對問題來打就好，特別成立一個部隊，針對個人打，選民也不喜歡這樣，但游淑慧大概是不得已的， 她的個性是就事論事，不會成立這樣部隊。

王世堅 國民黨 游淑慧

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