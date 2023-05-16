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綠委：大陸誘拐邦交罄竹難書 Made in China是跳票保證

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。Getty Images
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。Getty Images

民進黨立委林楚茵今天說，宏都拉斯賴以為生的白蝦貿易，中國大陸擱置不批准進口，只要承諾是Made in China，幾乎等於跳票的保證，光是這幾年詐騙誘拐邦交的案例就罄竹難書，這些傷害都要全民埋單。

林楚茵上午在臉書發文，宏都拉斯跟中華民國斷交，現在成為新的受害者，宏國賴以為生的白蝦貿易，直接被中國大路擱置，不批准進口，養殖業者頓時斷了收入。

林楚茵指出，只要承諾是Made in China，幾乎等於跳票的保證，光是這幾年詐騙誘拐邦交的案例就罄竹難書，包括聖多美普林西比國際機場合作計畫延宕三年；巴拿馬科隆港實際投資不到兩成；援助布吉納法索蓋高速公路、鐵路工程一延再延，以及索羅門群島遭大陸人入侵搶工作，大陸企業壟斷經濟利益。

林楚茵說，哥斯大黎加、尼加拉瓜、多明尼加都被中國大陸大賺貿易順差，這些悲劇所受的傷害，都要全民埋單，大陸的話術充滿政治算計，偏偏台灣的在野黨還一味唱和大陸，跟大陸眉來眼去，他們到底是在裝傻，還是已經加入中國大陸詐騙的共犯結構。

林楚茵 詐騙

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