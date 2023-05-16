綠委：大陸誘拐邦交罄竹難書 Made in China是跳票保證

民進黨立委林楚茵今天說，宏都拉斯賴以為生的白蝦貿易，中國大陸擱置不批准進口，只要承諾是Made in China，幾乎等於跳票的保證，光是這幾年詐騙誘拐邦交的案例就罄竹難書，這些傷害都要全民埋單。

林楚茵上午在臉書發文，宏都拉斯跟中華民國斷交，現在成為新的受害者，宏國賴以為生的白蝦貿易，直接被中國大路擱置，不批准進口，養殖業者頓時斷了收入。

林楚茵指出，只要承諾是Made in China，幾乎等於跳票的保證，光是這幾年詐騙誘拐邦交的案例就罄竹難書，包括聖多美普林西比國際機場合作計畫延宕三年；巴拿馬科隆港實際投資不到兩成；援助布吉納法索蓋高速公路、鐵路工程一延再延，以及索羅門群島遭大陸人入侵搶工作，大陸企業壟斷經濟利益。

林楚茵說，哥斯大黎加、尼加拉瓜、多明尼加都被中國大陸大賺貿易順差，這些悲劇所受的傷害，都要全民埋單，大陸的話術充滿政治算計，偏偏台灣的在野黨還一味唱和大陸，跟大陸眉來眼去，他們到底是在裝傻，還是已經加入中國大陸詐騙的共犯結構。