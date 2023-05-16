澎湖6連霸議長劉陳昭玲涉貪收押2個月 去函議會請辭議長

澎湖縣議會國民黨籍議長劉陳昭玲被控涉入縣府人事關說案，今年3月被收押迄今，她在本月9日被澎湖地院裁定延押2個月，目前未提出抗告，但5月8日延押庭召開前夕，一封劉陳昭玲署名的「辭職信」送達澎湖縣議會，通知議會她辭去議長職務，為地方政壇投下震撼彈。

劉陳昭玲被控「收錢喬人事」，還藉勢卡住縣府預算收賄，3月中旬被檢方依貪汙治罪條例聲押獲准，劉陳昭玲委任律師不服裁定提出抗告，高雄高分院審理後，認為澎院裁定無誤，駁回劉陳昭玲的抗告。

澎檢追查弊案不停，從首波搜索查扣的證物中順藤摸瓜，掌握衛生局內部也傳出人事弊案，4月中旬澎檢主任檢察官蘇恆毅再度指揮廉政署南部地區調查組，發動第二波搜索，約詢衛生局長蕭靜蓉、科室主管、校護等7人到案，鎖定衛生局人事案也有劉陳昭玲介入的跡象。

因偵查中羈押兩個月期限將屆，澎湖地檢署本月初申請延押，9日澎湖地院裁定劉陳昭玲延押兩個月，但在羈押庭召開前，劉陳昭玲的辭職信送達議會收發室，信中由她本人署名，表達將請辭縣議會議長。

縣議會秘書長王郁隆今天證實有收到辭職信，他表示，若劉陳昭玲辭去議長職務，其辭職信函依規定必須提到大會報告才正式生效；但因22日才要召開定期會議，在還沒有正式提到大會報告前，一切都還是未知數。

劉陳昭玲為羈押禁見的被告，只有律師可以律見，目前澎湖政壇無人可以得知劉陳昭玲的想法，這封辭職信也為地方政壇投下震撼彈。

王郁隆說，依據地方立法機關組織準則，議長辭職要以書面向大會提出，辭職書提出會議報告時生效，劉陳昭玲的辭職信，要提交議會大會報告才算完成，只要送大會報告，就會生效，但議長請辭茲事體大，目前尚未排定議程，還在了解中。

依據地方立法機關組織準則，議長辭職時，要在出缺3日內報行政院、內政部等政府機關備查，並在備查日起30天內完成補選，議長出缺時，由議會議決補選，雖然劉陳昭玲請辭議長，但她仍保留縣議員身分。

澎湖縣議會議長劉陳昭玲縱橫澎湖政壇41年，不僅參選幾乎全勝，還任六屆議長，創台灣自治史紀錄。

法界認為，劉陳昭玲若收受賄款協助選民「喬人事」，雖然人事權不屬於議長法定職務，但她在地方具高知名度，喬縣府人事與職務有密切關連性，採大法庭見解，就可能觸犯貪汙重罪，一旦證據充足，恐面臨7年以上徒刑。