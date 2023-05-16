賴清德倡專案辦公室挨批口號治國 陳建仁：成效不容否認

行政院長陳建仁今天上午到桃園市了解「長庚驛站」亮點工程成效，受訪的時候媒體問副總統賴清德喊出「專案辦公室」加強中央地方合作，被在野黨批評口號治國、疊床架屋、成效不彰。陳建仁回應，臨時編組的工作國內外政府行之有年，行政院以往成立的各種辦公室像年改、洗錢防治辦公室等都有相當的成效，不容輕易否認成果。

陳建仁表示，政府未來會精進相關的措施和機制，使施政更加有效，這些臨時編組的單位很多同仁都是從原有的單位調來支援，並沒有增加其他人員的顧慮。

媒體問有民調結果顯示，51%的受訪者不支持民進黨政府連任，陳建任強調蔡政府上任以來，無論經濟發展和國際關係、衛生福利和COVID-19防疫都做得非常好，也獲得世界各國的肯定，政府會持續聆聽社會各界的聲音，讓中央政府的施政更精進，做好福國利民明的工作，更重要的是希望大家一起努力，中央和地方、民間一起努力，使台灣更溫暖更堅韌。

賴清德14日在基隆表示，如果有機會領導國家，要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方的合作解決縣市問題，推動地方建設，地方如果能夠進步，國家自然能發展。