立法院三讀通過 農委會歷時35年升格農業部

立法院院會今天三讀通過農業部組織法，明定行政院為辦理全國農業、林業、漁業及畜牧業行政業務，特設農業部，農業部掌理10大事項，設立農村發展及水土保持署、農業科技園區管理中心等8個次級機關。

立法院司法法制與經濟委員會聯席會4月10日初審通過農業部組織法草案，農業部次級機關及其業務條文保留，立法院長游錫堃在5月11日召集朝野協商，保留條文仍然無法取得共識，全案送院會處理。

院會今天處理農業部組織法草案，通過民進黨團所提修正動議，明定農業部掌理10大事項，包括農業、農業資源永續利用、農民輔導、畜牧業與動物、農業科技，以及國際與兩岸農業貿易合作等政策與法規的規畫、研擬、管理及監督。

根據三讀通過條文，農業部掌理事項包括農業資訊管理、資通訊應用發展政策與法規的規畫、研擬、管理及監督，以及所屬機關辦理農糧、漁業、動植物防疫檢疫、林業、自然保育、水土保持與農村發展、農田水利、農業金融與農業保險及農業科技園區的督導。

農業部所屬機構辦理農業、林業、水產、畜產、獸醫科技、農業藥物、生物多樣性、區域性農業、植物種苗、特用作物等試驗研究的督導、協調及推動等，還有其他有關農業事項，都是農業部的掌理事項之一。

未來農業部設有8個次級機關，包括農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署，以及農業科技園區管理中心。

農業部置部長1人，部長為特任，政務次長2人，職務比照簡任第14職等，常務次長1人，職務列簡任第14職等。

三讀條文明定農業部為了因應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，依照駐外機構組織通則規定辦理。

院會也三讀通過農業部農業試驗所組織法、農業部林業試驗所組織法、農業部水產試驗所組織法、農業部畜產試驗所組織法、農業部獸醫研究所組織法、農業部農業藥物試驗所組織法、農業部生物多樣性研究所組織法等。