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游錫堃訪華府赴國會 蓋拉格：討論美台經濟與安全關係

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
立法院長游錫堃。圖／聯合報系資料照片
立法院長游錫堃。圖／聯合報系資料照片

立法院長游錫堃15日拜訪華府國會山莊，上午被彭博資訊目擊從聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室離開，下午會晤聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會成員。

報導指出，游錫堃在15日上午被看到離開麥卡錫的國會辦公室，但麥卡錫否認親自見了游錫堃。

美國與中共戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）辦公室證實，游錫堃和委員會成員15日下午將碰面，雙方預計討論如何深化美台經濟往來與安全援助的關係，國會如何支持台灣對抗中共侵略，預計這將有助國會議員了解台灣立法院的觀點。

蓋拉格透過聲明表示，現在是中共侵略台灣風險最高的時刻，美國必須在任何危機發生之前，就完整武裝台灣；美國必須兌現諾言，解決190億美元規模的軍售交付延宕問題，實施美台聯合軍事訓練，並強化美國在區域的軍事部署；嚇阻戰爭是通往和平穩定的唯一途徑，在來不及之前就採取果斷行動，對美國來說義不容辭。

彭博報導，游錫堃拜會美國議員的時間點，恰恰在彭博報導五角大廈遵守國會通過的國防授權法案，引用總統提撥授權，提供台灣5億美元規模的軍備之後。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）16日將赴聯邦參議院撥款委員會說明對中國大陸的戰略競爭，記者詢問奧斯丁是否會藉機在國會宣布提撥軍備給台灣，國防部發言人賴德（Patrick Ryder）15日在例行記者會並未正面答覆，僅說，奧斯丁日前在國會作證時已表達有意動用這項授權。

游錫堃此行並未事先公開，僅保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）公布游錫堃16日要參加活動的訊息；他的辦公室表示，這次受邀演講與參訪均尊重主辦單位，不便公開。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）被問及此事時重申，類似訪問與美國長期的「一個中國」政策一致，美國的一中政策並未改變，仍基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證。

美國 游錫堃 麥卡錫

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