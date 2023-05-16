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再生醫療雙法／綠委強推 陳培哲：賴清德應表態

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
中研院士陳培哲表示，再生醫療雙法希望能中止倉促立法，保護病人、醫師、醫界，也讓生技產業回到正軌。圖／聯合報系資料照片
中研院士陳培哲表示，再生醫療雙法希望能中止倉促立法，保護病人、醫師、醫界，也讓生技產業回到正軌。圖／聯合報系資料照片

再生醫療雙法政院版草案今年二月中出爐，反對聲浪不斷，醫藥界、法界、病權界等重量級學者專家，罕見群起具名連署反對。原立法院會今排定處理再生醫療雙法草案，外界認為民進黨有意強渡關山，民進黨立法院黨團昨晚決定先踩煞車。中研院院士陳培哲說，民進黨黨主席及下屆總統候選人賴清德醫師，對於自家立委力推此法案，他應該公開表態，對人民有所交代。

「這次立法太倉促了，我們能做的都已經做了，只能盡力而為。」陳培哲說，再生雙法背後的醫療利益太大，令人想起執政黨強推再生能源，最近就爆出「光電黑金」弊案。再生雙法欠缺完善倫理及法律的規範，是否也暗藏黑金疑慮？如果屬實，恐怕對於病人、醫師、醫院，都不是好事。

陳培哲強調，在病人或家屬抓住最後一根稻草的心理之下，推銷昂貴而且沒有證明療效的再生醫療，不但違反醫者初衷，而巨大的利益可能會引起多方覬覦，讓再生醫療界玩火自焚，成為利益團體賺錢的工具。希望這次能夠中止倉促立法，保護病人、醫師、醫界，也讓生技產業回到正軌。

台大醫學院免疫學研究所教授江伯倫表示，過去這段時間以來，已有很多人出來講了，他也講了不少，但會來問他意見的，也只有記者，「既然他們不認為我是專家，那我再說什麼也沒有用了。」

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