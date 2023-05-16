再生醫療雙法／綠讓步 擇期再議

立法院會原定今天處理再生醫療雙法，在野黨團質疑爭議過大提出暫緩，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，再生醫療雙法是救人的民生法案，民進黨團同意另外定期處理，「再協商都沒有問題」，希望民生法案不要被當成政治法案拿來攻擊。在民進黨團退讓下，「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」兩案今天都不會完成三讀。

國民黨發言人林家興批評，「再生醫療法」草案引發社會爭議、學界抵制，草案當中甚至明定「開大門條款」，允許廠商繞過完整臨床試驗，不須取得藥品許可證就能打在病人身上，令人回想起當時高端疫苗的緊急授權爭議，這種空白授權方式可說是輕忽人民健康、罔顧人民性命。

國民黨立委鄭麗文說，再生醫療法草案除了罰則太輕，政院版草案更允許廠商走捷徑，繞過完整臨床試驗打在病人身上，亦即除了較不具爭議的危及生命、嚴重失能情形之外，絕大多數的細胞治療都可以使用這個方式，等同於病患付費做臨床試驗，跟「花錢當白老鼠」有何不同？

民眾黨團總召邱臣遠表示，有關再生醫療雙法的修法，就是社會溝通的過程，對於不同團體提出的意見，相關部會應該加以說明，既然大家還有不同的看法，就要再做好社會溝通。

時代力量黨團副總召陳椒華則說，再生醫療雙法攸關國人的醫療權利保障問題，勢必與財團利益有所衝突，而行政院版本的條文過於寬鬆，無法確保安全、品質及有效性，如此大開門戶的作法恐損及病患權益。她呼籲柯建銘不應該用所謂「理性討論」的外包裝，包裹偷渡讓國人當白老鼠的法案，「討論一直都很理性，是執政黨一再忽視外界的反彈聲音」。