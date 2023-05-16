聽新聞
test
0:00 / 0:00

再生醫療雙法／綠讓步 擇期再議

聯合報／ 記者林銘翰劉宛琳鄭媁／台北報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院會原定今天處理再生醫療雙法，在野黨團質疑爭議過大提出暫緩，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，再生醫療雙法是救人的民生法案，民進黨團同意另外定期處理，「再協商都沒有問題」，希望民生法案不要被當成政治法案拿來攻擊。在民進黨團退讓下，「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」兩案今天都不會完成三讀。

國民黨發言人林家興批評，「再生醫療法」草案引發社會爭議、學界抵制，草案當中甚至明定「開大門條款」，允許廠商繞過完整臨床試驗，不須取得藥品許可證就能打在病人身上，令人回想起當時高端疫苗的緊急授權爭議，這種空白授權方式可說是輕忽人民健康、罔顧人民性命。

國民黨立委鄭麗文說，再生醫療法草案除了罰則太輕，政院版草案更允許廠商走捷徑，繞過完整臨床試驗打在病人身上，亦即除了較不具爭議的危及生命、嚴重失能情形之外，絕大多數的細胞治療都可以使用這個方式，等同於病患付費做臨床試驗，跟「花錢當白老鼠」有何不同？

民眾黨團總召邱臣遠表示，有關再生醫療雙法的修法，就是社會溝通的過程，對於不同團體提出的意見，相關部會應該加以說明，既然大家還有不同的看法，就要再做好社會溝通。

時代力量黨團副總召陳椒華則說，再生醫療雙法攸關國人的醫療權利保障問題，勢必與財團利益有所衝突，而行政院版本的條文過於寬鬆，無法確保安全、品質及有效性，如此大開門戶的作法恐損及病患權益。她呼籲柯建銘不應該用所謂「理性討論」的外包裝，包裹偷渡讓國人當白老鼠的法案，「討論一直都很理性，是執政黨一再忽視外界的反彈聲音」。

民進黨 高端疫苗 柯建銘 邱臣遠 陳椒華 林家興

延伸閱讀

民進黨團釋善意暫緩再生醫療雙法 柯建銘：另定期處理

郭台銘指控民進黨派系擋疫苗 柯建銘：不是有錢就買得到

民進黨阻擾BNT採購爭議 柯建銘稱郭台銘為了選舉邏輯錯亂

影／駁曾說「大小姐說不要買」 柯建銘批報導有誤

相關新聞

再生醫療雙法／綠委強推 陳培哲：賴清德應表態

再生醫療雙法政院版草案今年二月中出爐，反對聲浪不斷，醫藥界、法界、病權界等重量級學者專家，罕見群起具名連署反對。原立法院...

再生醫療雙法／綠讓步 擇期再議

立法院會原定今天處理再生醫療雙法，在野黨團質疑爭議過大提出暫緩，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，再生醫療雙法是救人的民...

卡關20年 消防設備人員法初審通過

聯華食品廠大火燒出消防法規問題。立法院內政委員會昨天初審通過「消防法」部分條文修正草案及「消防設備人員法」草案，明定各場...

扁喊排黑條款違憲 10綠委附和 賴清德如何接招

民進黨高雄市議員陳致中入獄服刑，保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁不滿選罷法的反黑條款，可能影響陳致中未來出獄發展，有10名民進黨立委拜會立法院長游錫堃，他們認為行政院版選罷法修正草案，違反洗錢防制法經有罪判決有罪者，終身不得參選規定，不符比例原則，有違憲之虞，政府應懸崖勒馬。

哥本哈根民主高峰會 蔡英文：中國共產黨升高脅迫手段

蔡英文總統今天應「民主聯盟基金會（Alliance of Democracies, AoD）」邀請，以錄影方式於第六屆「...

等了20多年 消防法、消防設備人員法今初審通過

聯華食品廠大火燒出消防法規問題。立法院內政委員會今初審通過「消防法」及「消防設備人員法」部分條文草案，明定各場所的消防安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦