哥本哈根民主高峰會 蔡英文：中國共產黨升高脅迫手段

蔡英文總統今天應「民主聯盟基金會（Alliance of Democracies, AoD）」邀請，以錄影方式於第六屆「哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）」發表演說。她表示，中國共產黨在經濟和政治上，對不同意或質疑其行為的國家、組織及個人升高脅迫手段；歷史和共同經驗不斷提醒，自滿和冷眼姑息會讓威權者更加肆無忌憚。

蔡總統表示，自從去年峰會以來，威權政權帶來更多威脅。「為了擴大影響力，這些政權積極運用影響力操作，來侵蝕我們對民主體制和自由的信心，並利用錯假訊息及認知戰在海內外分化我們。」

蔡總統說，中國共產黨更是在經濟和政治上，對不同意或質疑其行為的國家、組織及個人升高脅迫手段。不僅如此，民主聯盟基金會和主席拉斯穆森，因為捍衛人權及支持台灣，遭到中國制裁。在美國前眾議長裴洛西訪台後，台灣民主基金會及國際合作發展基金會也被列入制裁名單。今年她過境美國後，更多組織和個人遭到中國制裁，「面對這樣的挑戰，我們必須保持團結，遏制並阻止這種挑釁行為。歷史和共同經驗不斷提醒我們，自滿和冷眼姑息會讓威權者更加肆無忌憚。」

蔡總統說，過去幾十年來，台灣一直站在對抗威權挑戰的最前線，對民主的堅持是前所未有的堅定。「我們的經驗是一部堅韌不屈的奮鬥史，民主、進步價值的存在不斷面臨挑戰，我們仍然矢志維護。今日民主蓬勃的台灣，是堅定實踐以良善治理為內涵的民主而獲得的成果。」

蔡總統說，「我們的經驗，不只述說我們維護民主的生活方式，也表達我們勇於承擔維護區域與世界和平穩定的責任。台灣透過2300萬人民的努力、創意和愛心，持續以各種方式貢獻全世界。」

蔡總統表示，今年2月，土耳其發生造成嚴重傷亡的強震後，台灣民眾慷慨解囊，政府也派遣頂尖的團隊協助救災。台灣人民也對烏克蘭展現同樣的愛心。旅歐台人前往指定地點，協助流離失所的烏克蘭人，政府則運送亟需物資，並捐助採購發電設備。從提供人道援助到透過綠能保護地球，從教育交流、實務訓練到協助重組全球供應鏈，台灣不只具有地緣政治的重要性，也被視為國際社會不可或缺的一員。

蔡總統提到，隨著全世界理解台灣的重要性，以及台灣民主倘倒下的嚴重後果，支持民主台灣的力量變得更為團結強大。過去幾年來，包括歐盟會員國等各國政府官員和國會議員，親自訪台表達支持。就在今年初，台灣接待了來自歐洲規模最大的捷克代表團、法國國民議會和參議院訪團、英國國會訪團，以及許多歐洲智庫和學術機構。這些訪團來訪，不僅獲致具體的合作計畫和方案，也讓台灣人民知道他們並不孤單，對於辛苦爭取而來的民主，台灣人民應該感到自信及自豪。

蔡總統也說，歐洲各國領袖也發表強烈聲明反對軍事侵擾，支持台海和平。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）曾強調，台海穩定至關重要。

蔡總統也表示，在此引用立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）所言：「我們必須聲明，這個島嶼及其熱愛民主之人民，是以規則為基礎秩序的一部分，我們將抵抗任何欲以武力改變現狀的企圖，因為我們有意願且有能力做正確的事。」

蔡總統說，許多歐盟會員國為支持臺灣的國際參與發聲，例如參加世界衛生大會（WHA）。她要藉此機會再次表達感謝，並鼓勵大家繼續支持台灣參加即將要舉辦的世界衛生大會。

蔡總統也說，自從上次峰會後，面臨的挑戰更為艱鉅。在疫情趨緩、世界經濟復甦之際，「我們面對來自威權政權更為強硬的手段，以侵蝕我們的民主。在台灣，我們的安全和民主體制每天都受到中國軍事和各種形式作戰的威脅。在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。」

蔡總統強調，台灣人民對民主的承諾是前所未有的堅定；台灣人民深知民主是永久且唯一的路。只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

【中央社台北15日電】

總統蔡英文今天說，台灣人民對民主的承諾是前所未有的堅定，並深知民主是永久且唯一的路；在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，與理念相近國家的夥伴關係，是最有效的防禦措施，只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

蔡總統今天應「民主聯盟基金會」（Alliance ofDemocracies, AoD）邀請，以錄影方式於第6屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。這是蔡總統連續第4年，應邀在哥本哈根民主峰會發表專題演說。

蔡總統致詞提到，自從去年峰會以來，大家看見威權政權帶來更多威脅。為了擴大影響力，這些政權積極運用影響力操作，來侵蝕對民主體制和自由的信心，並利用錯假訊息及認知戰在海內外分化大家。

她說，中國共產黨更是在經濟和政治上，對不同意或質疑其行為的國家、組織及個人升高脅迫手段。民主聯盟基金會和主席拉斯穆森（Anders FoghRasmussen），因為捍衛人權及支持台灣，遭到中國制裁。

蔡總統說，前美國聯邦眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）訪台後，台灣民主基金會及國際合作發展基金會被中國列入制裁名單；今年稍早，她過境美國後，更多組織和個人遭到中國制裁。

她認為，必須保持團結，遏制並阻止這種挑釁行為。歷史和共同經驗不斷提醒，自滿和冷眼姑息會讓威權者更加肆無忌憚。

總統表示，今日民主蓬勃的台灣，是堅定實踐以良善治理為內涵的民主而獲得的成果。台灣的經驗不只述說維護民主的生活方式，亦表達台灣勇於承擔維護區域與世界和平穩定的責任。

蔡總統說，土耳其強震後，台灣民眾慷慨解囊、政府派遣頂尖團隊協助救災，台灣人民也對烏克蘭展現愛心；從提供人道援助到透過綠能保護地球，從教育交流到協助重組全球供應鏈，台灣不只具有地緣政治重要性，也被視為國際社會不可或缺的一員。

總統表示，自從上次峰會後，面臨的挑戰更為艱鉅。在疫情趨緩、世界經濟復甦之際，面對來自威權政權更為強硬的手段以侵蝕民主；在台灣，安全和民主體制每天都受到中國軍事和各種形式作戰的威脅。

她認為，在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，與理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。蔡總統強調，台灣人民對民主的承諾是前所未有的堅定；台灣人民深知民主是永久且唯一的路。只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

蔡總統說，她很高興再次受邀致詞，希望未來能親自到這個美麗的國家參與盛會。

「哥本哈根民主高峰會」主辦單位「民主聯盟基金會」是丹麥前總理、前北約秘書長拉斯穆森於2017年成立的非政府組織，基金會於2018年召開首屆「哥本哈根民主高峰會」。2023年「哥本哈根民主高峰會」於5月15日至16日以實體及視訊混合形式舉行。