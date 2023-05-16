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卡關20年 消防設備人員法初審通過

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
立法院內政委員會昨初審通過消防法及消防設備人員法草案後合影。圖／取自消防署臉書
立法院內政委員會昨初審通過消防法及消防設備人員法草案後合影。圖／取自消防署臉書

聯華食品廠大火燒出消防法規問題。立法院內政委員會昨天初審通過「消防法」部分條文修正草案及「消防設備人員法」草案，明定各場所消防安全設備設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師／士為之。草案不須經朝野協商，本會期可望順利三讀。

消防設備人員法草案在立法院6進6出，卡關20多年，因牽涉消防設備師／士與建築師兩大體系「權益」，雙方角力多年僵持不下。民進黨籍召委莊瑞雄說，在參考所有團體意見及朝野討論折衝下，修法內容應已將各方意見涵蓋，各職業權益保障也會在子法進一步完善。

初審條文明定，各類場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之；但不得由同一消防設備師同時為之。違者處3萬元以上15萬元以下罰鍰，可按次處罰。

目前消防設備師／士是經考試院專技高普考筆試及格後，接受270小時或180小時的消防訓練及格取得證書，經內政部申請取得證書即可執業。草案若三讀通過，消防設備人員必須具兩年實務經驗才可執業，相關細節將於施行細則另訂。

初審條文明定，消防設備人員未依法取得證書擅自執行業務；以及執行業務時，收受不法利益，或以不正當方法招攬業務，應予警告、申誡、停止執行業務兩個月以上兩年以下，或廢止執業執照的懲戒處分及罰鍰。

考量暫行制度實施28年，初審條文明定，現行從事相關工作專技人員，落日條款為修正施行後的5年止。

立法院 莊瑞雄

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