等了20多年 消防法、消防設備人員法今初審通過

聯華食品廠大火燒出消防法規問題。立法院內政委員會今初審通過「消防法」及「消防設備人員法」部分條文草案，明定各場所的消防安全設備設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師／士為之。草案不須經朝野協商，本會期可望順利三讀。

台中衛爾康西餐廳20多年前大火釀嚴重傷亡，催生消防法在1995年修正，規定「消防安全設備設置標準設置的消防安全設備，其設計、監造應由消防設備師為之；其裝置、檢修應由消防設備師或消防設備士為之。」當時考量消防設備人員制度剛上路，人數可能不足，因此允許暫代人員暫時性地補充。

期間「消防設備人員法」草案在立法院6進6出，卡關20多年，因牽涉暫行人員與水電技師等相關職業的工作權甚鉅，多年來立法未果。民進黨籍召委莊瑞雄說，在參考所有團體意見及朝野討論折衝下，修法內容已盡可能將各方意見涵蓋，各職業權益保障也會在子法進一步完善。相關細節包括暫行人員的落日期限、消防設備的裝置權限、以及相關懲戒密度的一致與否。

初審條文明定，各類場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之；但不得由同一消防設備師同時為之。違者處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

目前消防設備師／士是經考試院專技高普考筆試及格後，接受270小時或180小時的消防訓練及格取得證書，經內政部申請取得證書即可執業。未來草案若三讀，消防設備人員必須具2年實務經驗才可執業，相關細節將於施行細則另訂。

初審條文明定，消防設備人員未依法取得證書擅自執行業務；以及執行業務時，收受不法利益，或以不正當方法招攬業務，應予警告、申誡、停止執行業務2個月以上、2年以下，或廢止執業執照的懲戒處分及罰鍰。

考量暫行制度已實施28年，在推行之初，擁有證照、可執業人數不足，初審條文明定，現行從事相關工作的專技人員，落日條款為條文修正施行後的5年止。