快訊

賓士撞賓士 陳冠霖驚傳車禍「安全氣囊爆開」：美女完全不煞車來Kiss我

等了20多年 消防法、消防設備人員法今初審通過

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院內政委員會今初審通過消防法及消防設備人員法草案後合影。圖／取自消防署臉書
立法院內政委員會今初審通過消防法及消防設備人員法草案後合影。圖／取自消防署臉書

聯華食品廠大火燒出消防法規問題。立法院內政委員會今初審通過「消防法」及「消防設備人員法」部分條文草案，明定各場所的消防安全設備設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師／士為之。草案不須經朝野協商，本會期可望順利三讀。

台中衛爾康西餐廳20多年前大火釀嚴重傷亡，催生消防法在1995年修正，規定「消防安全設備設置標準設置的消防安全設備，其設計、監造應由消防設備師為之；其裝置、檢修應由消防設備師或消防設備士為之。」當時考量消防設備人員制度剛上路，人數可能不足，因此允許暫代人員暫時性地補充。

期間「消防設備人員法」草案在立法院6進6出，卡關20多年，因牽涉暫行人員與水電技師等相關職業的工作權甚鉅，多年來立法未果。民進黨籍召委莊瑞雄說，在參考所有團體意見及朝野討論折衝下，修法內容已盡可能將各方意見涵蓋，各職業權益保障也會在子法進一步完善。相關細節包括暫行人員的落日期限、消防設備的裝置權限、以及相關懲戒密度的一致與否。

初審條文明定，各類場所消防安全設備的設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之；但不得由同一消防設備師同時為之。違者處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

目前消防設備師／士是經考試院專技高普考筆試及格後，接受270小時或180小時的消防訓練及格取得證書，經內政部申請取得證書即可執業。未來草案若三讀，消防設備人員必須具2年實務經驗才可執業，相關細節將於施行細則另訂。

初審條文明定，消防設備人員未依法取得證書擅自執行業務；以及執行業務時，收受不法利益，或以不正當方法招攬業務，應予警告、申誡、停止執行業務2個月以上、2年以下，或廢止執業執照的懲戒處分及罰鍰。

考量暫行制度已實施28年，在推行之初，擁有證照、可執業人數不足，初審條文明定，現行從事相關工作的專技人員，落日條款為條文修正施行後的5年止。

立法院 消防員 高普考 考試院

相關新聞

民進黨團釋善意暫緩再生醫療雙法 柯建銘：另定期處理

立法院會原定明天處理再生醫療雙法，在野黨團質疑爭議過大提出暫緩，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，再生醫療雙法是救人的民...

等了20多年 消防法、消防設備人員法今初審通過

聯華食品廠大火燒出消防法規問題。立法院內政委員會今初審通過「消防法」及「消防設備人員法」部分條文草案，明定各場所的消防安...

民進黨暫緩再生醫療雙法！中研院士指貿然開放不妥 「衛福部修正版本是底線」

立法院會原排定明天處理再生醫療雙法草案，但在野黨團提出疑慮，民進黨立法院黨團釋出善意另定期處理。中研院士陳培哲今天表示，...

接見遠朋班學員 蔡總統：民主國家團結愈來愈重要

蔡英文總統今天接見「112年遠朋西語高階軍官班第15期」學員，她表示，面對世界威權主義的擴張，民主國家間的團結愈來愈重要...

美國退伍軍人協會訪台 蔡總統：盼台美交流更深、更廣

蔡英文總統今天接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長博蘭（Timothy Borland），她表示，從去年開始，駐美代表...

歐盟延續政策 支持台灣參與世界衛生組織

歐盟發言人表示，歐盟支持台灣參與世界衛生組織（WHO），延續一貫支持台灣在重要國際組織有意義參與的政策

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦