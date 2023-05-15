接見遠朋班學員 蔡總統：民主國家團結愈來愈重要

蔡英文總統今天接見「112年遠朋西語高階軍官班第15期」學員，她表示，面對世界威權主義的擴張，民主國家間的團結愈來愈重要；台灣有意願也有能力貢獻經驗，和更多民主國家維護全球秩序穩定，並為區域創造更大的和平及繁榮。她期盼學員一起努力，促進台灣與各國的合作關係。

蔡總統致詞時首先感謝訪賓不遠千里而來，共同參與遠朋班課程。她說，這次的成員來自貝里斯、瓜地馬拉、巴拉圭、阿根廷、智利及秘魯等6個國家，大家都有非常豐富的經歷，想必在課程的討論和互動當中，也累積了豐碩的成果。

蔡總統表示，就在上個月，她訪問貝里斯和瓜地馬拉，也見證了台灣和這兩個友邦國家的合作成果。她要感謝瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）在上個月也率團來訪。台灣會持續跟各個國家積極深化夥伴關係。

蔡總統指出，面對世界威權主義的擴張，民主國家之間的團結愈來愈重要。台灣有意願也有能力貢獻經驗，和世界上更多民主國家，維護全球秩序穩定，並且為區域創造更大的和平及繁榮。她也說，學員都是台灣的重要友人，對台灣有長期堅定的支持。相信透過這次的課程，大家都愈來愈了解台灣，也愈來愈喜歡台灣，彼此之間也都建立良好的互動及友情。

蔡總統說，希望未來，學員都能夠保持良好聯繫，一起努力促進台灣和各國的合作關係。她也請大家多多分享在台灣的所見所聞，歡迎更多人來到台灣旅遊，更加認識台灣。