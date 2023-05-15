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美國退伍軍人協會訪台 蔡總統：盼台美交流更深、更廣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長博蘭（Timothy Borland）。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長博蘭（Timothy Borland）。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「美國海外作戰退伍軍人協會」總會長博蘭（Timothy Borland），她表示，從去年開始，駐美代表處成立退伍軍人事務組，國軍退除役官兵輔導委員會也派員常駐華府，期盼透過這個業務組織，台美針對退伍軍人，從就業輔導到健康保險，交換豐富的經驗，一起增進退伍軍人福利，也為台美帶來更深、更廣的交流。

蔡總統致詞時表示，美國海外作戰退伍軍人協會和台灣一直都有密切往來。在2020年疫情爆發之前，她也連續3年在總統府接待來自協會的訪團，很高興在全球疫情趨緩後，博蘭和執行長賈路奇（Ryan Gallucci）能夠來訪，一起為台美關係努力。這也是博蘭第一次訪問台灣，她要再次表達歡迎。

蔡總統指出，美國海外作戰退伍軍人協會和我方的輔導會互為兄弟會。雙方多年來透過各項行動，積極促進台美交流。她要特別感謝協會對於深化台美關係的貢獻。

蔡總統提到，這幾年來，台灣和美國在國防和經貿等各領域，持續加強合作關係。從去年開始，駐美代表處成立了退伍軍人事務組，輔導會也已經派員常駐華府，非常樂見博蘭及賈路奇，因此和駐美代表處有更頻繁的互動。

蔡總統表示，期盼透過這個業務組織，台灣和美國可以針對退伍軍人，從就業輔導到健康保險，交換豐富的經驗，一起增進退伍軍人的福利，也為台美帶來更深、更廣的交流。

隨後博蘭致詞時表示，非常榮幸能夠來訪台灣，這也是美國海外作戰退伍軍人協會睽違3年後再度來訪。他要以一位28年資歷、同時也是家族中第4代的退伍軍人，以及協會總會長的身分向蔡總統保證，將持續與台灣密切合作。協會將於美國亞利桑那州的鳳凰城舉辦全國年會，盼邀請蔡總統透過簡短影片致詞，讓大家更了解台美間如何密切合作，共同保護彼此的需要。

博蘭說，他出生於軍人世家，深以擔任協會總會長為榮，將終身致力於照顧退伍軍人的福利。蔡總統是他任總會長一年來所見到的第二位總統級人物，上一次是去年8月10日，與美國拜登總統共同簽署國會30年來史上最重要的退伍軍人法案。將來他很樂意與子孫們分享自己與蔡總統及拜登總統會面的經歷，這是他莫大的榮幸。

退伍軍人 美國 台美關係 蔡英文

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