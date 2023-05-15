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蔡總統上任七年 綠民調：過半民眾肯定

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
親綠的中華亞太菁英交流協會15日發布民調表示，過半民眾滿意總統蔡英文上任七年的表現，但對經濟表現滿意度僅42.4%。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
親綠的中華亞太菁英交流協會15日發布民調表示，過半民眾滿意總統蔡英文上任七年的表現，但對經濟表現滿意度僅42.4%。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

蔡總統政績表現亮眼？親綠的中華亞太菁英交流協會15日發布民調表示，過半民眾滿意總統蔡英文上任七年的表現，但對經濟表現滿意度僅42.4%。台師大東亞所教授范世平分析說，從政黨支持度交叉分析來看，台灣藍綠分歧仍深，恐成為中國見縫插針的機會。

過半民眾滿意蔡表現

中華亞太菁英交流協會指出，面對國際局勢的變化，中國「戰狼外交」在全球四處引戰，世界各國對台海穩定與民主價值等議題的關注日益增加。民調顯示，六成（59.6%）民眾滿意蔡政府維護主權的表現，近五成（49.8%）滿意蔡政府在國防的表現。

民調也顯示，長照或幼托有關的社福政策有59.3%滿意蔡政府的表現。然而，因為俄烏戰爭、供應鏈重整與通貨膨脹等問題，台灣民眾對於蔡政府的經濟表現，則是不滿意（52.3%）多於滿意（42.4%）。

台灣新政協會執行長張宇韶比對民眾的政黨傾向後發現，民進黨支持者和台灣基進支持者認知較為一致，對蔡英文整體滿意度都超過9成。相對，僅有3成的民眾黨支持者、9%的國民黨支持者滿意蔡政府的表現。他認為，這意味著「民眾黨是屬於泛藍政黨」，而台灣社會有準分裂的狀況。

藍綠分歧深

范世平表示，蔡英文執政七年以來，民眾整體滿意度還能維持5成以上，表現算是相當好。然而，目前藍綠分歧的狀況相當明顯，容易使得中國政府見縫插針，尤其是在國防方面更加顯著，意味著社會對於國防建設，特別是義務役恢復成一年，社會上仍沒有共識。

「中共領導人習近平將統一台灣當成執政目標，這跟台灣誰來當總統已沒多大關連，」范世平強調，台海緊張狀況已經引發日、韓高度關注，因為外界研判，中國武力犯台之前，可能會先攻擊在日本、韓國的美軍基地，北韓也可能會重新跨越38度線，發動戰爭。

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