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徵召前朱立倫將先會郭台銘、侯友宜 誰較「抗打」也納考量

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中常會陷亂局？ 藍營：已授權朱立倫若還想翻盤將自打嘴巴

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議長蔣根煌表示，17日當日上午會特別返國參加中常會，並表達支持侯友宜的立場。圖／報系資料照
新北市議長蔣根煌表示，17日當日上午會特別返國參加中常會，並表達支持侯友宜的立場。圖／報系資料照

國民黨中央17日開中常會，預計宣布黨內總統參選人，外傳當天可能出現不同意見。新北市議長、國民黨中常委蔣根煌表示，一定會在中常會上表達支持新北市長侯友宜的立場，中常委內部也是挺侯派居多，會議不大可能影響結果。前中常委林金結表示，現任中常委多是黨主席朱立倫人馬，當初也是中常會「授權」給朱決定人選，如屆時想翻盤不是自打嘴巴？相信大家仍會尊重朱立倫的決定。

蔣根煌說，自己人在國外，不過17日當天會趕回台北參加中常會，在會中清楚表達自己支持侯友宜的態度，就他了解，中常委支持侯的還是占多數。中常委之間關係都不錯，其實都可以溝通，不擔心會因為徵召人選起紛爭，大家也不希望影響黨內團結。

蔣根煌認為，不管黨中央徵召的是侯友宜還是鴻海創辦人郭台銘，都是黨主席朱立倫經過內參式民調及各種方式做出來的選擇，中常委對結果應不會有太多「意見」，頂多就是會有一番「討論」，但相信大家最後還是會尊重朱立倫所做的決定。

前中常委、新北市議員林金結表示，中常會當初便授權給朱立倫決定徵召總統參選人，如果到時對朱的決定又有意見，不是自打嘴巴？朱既是經過中常會授意，代表國民黨推出最佳參選人，中常委屆時若對徵召侯友宜或郭台銘有意見，是不是要架空黨主席？若再鬧下去，想推翻結果，會讓外界看笑話，國民黨還是要團結才行。

林金結表示，現任中常委許多都與朱立倫關係良好，大家當時也同意給朱立倫做決策，相信結果出爐後，多數中常委還是會尊重朱立倫的選擇。

前中常委林金結表示，中常委當初就授權黨主席朱立倫決定總統參選人，如果現在又想翻盤，豈不是自打嘴巴？圖／報系資料照
前中常委林金結表示，中常委當初就授權黨主席朱立倫決定總統參選人，如果現在又想翻盤，豈不是自打嘴巴？圖／報系資料照

中常委 朱立倫

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