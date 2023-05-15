宏都拉斯水產業者懷念台灣協助 綠委：千金難買早知道

民進黨立委王定宇今天說，宏都拉斯選擇跟中華民國斷交以後，中共沒有如承諾向他們採購白蝦，有水產業者懷念台灣提供協助，台灣比中國大陸好很多，但是千金難買早知道，台灣還是要有國格跟立場。

王定宇指出，中共沒有如他們先前所提出承諾，向宏都拉斯採購白蝦，宏都拉斯白蝦的出口，台灣還是幫助了他們三分之一，所以現在有宏國的水產業者，希望政府跟台灣討論，是不是斷交歸斷交，經貿能夠繼續下去。

王定宇說，我國政府對宏都拉斯的人民表達同情，但是台灣應該要有台灣的立場，至於大陸跳票，宏都拉斯絕對不是第一個，也不會是最後一個，不管是在非洲或者南太平洋，宏都拉斯應該問問周邊的國家，不管是薩爾瓦多還是尼加拉瓜，中共承諾的跳票歷歷在目。

王定宇表示，宏都拉斯選擇跟台灣結束外交關係的時候，美國跟台灣早就提醒他們會有這樣的情形，確實已經跳票，宏國水產業者懷念台灣提供的協助，因為台灣的可靠程度比大陸好很多。