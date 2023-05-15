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宏都拉斯水產業者懷念台灣協助 綠委：千金難買早知道

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。Getty Images
台灣是宏都拉斯蝦類產品的最大出口市場，在宏都拉斯的太平洋沿岸，養蝦業成千上萬名員工擔心未來生計會因為政府決定與台灣斷交而受波及。Getty Images

民進黨立委王定宇今天說，宏都拉斯選擇跟中華民國斷交以後，中共沒有如承諾向他們採購白蝦，有水產業者懷念台灣提供協助，台灣比中國大陸好很多，但是千金難買早知道，台灣還是要有國格跟立場。

王定宇指出，中共沒有如他們先前所提出承諾，向宏都拉斯採購白蝦，宏都拉斯白蝦的出口，台灣還是幫助了他們三分之一，所以現在有宏國的水產業者，希望政府跟台灣討論，是不是斷交歸斷交，經貿能夠繼續下去。

王定宇說，我國政府對宏都拉斯的人民表達同情，但是台灣應該要有台灣的立場，至於大陸跳票，宏都拉斯絕對不是第一個，也不會是最後一個，不管是在非洲或者南太平洋，宏都拉斯應該問問周邊的國家，不管是薩爾瓦多還是尼加拉瓜，中共承諾的跳票歷歷在目。

王定宇表示，宏都拉斯選擇跟台灣結束外交關係的時候，美國跟台灣早就提醒他們會有這樣的情形，確實已經跳票，宏國水產業者懷念台灣提供的協助，因為台灣的可靠程度比大陸好很多。

宏都拉斯 王定宇 斷交

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