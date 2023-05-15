時力：im.B主嫌曾國緯政商關係良好 儼然成翁茂鍾案2.0

國民黨預計17日徵召提名總統參選人選，目前仍由聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘呈現競爭態勢。據了解，這兩天黨中央將進行最後階段的彙整意見及內參民調。除了人選作業最後衝刺，國民黨不管是黨中央、黨團及智庫，都已進入備戰狀態，完成藍營將來可能政策、政見及議題的相關資料準備與可能的政策白皮書。郭侯之爭將揭曉，國民黨下一階段「子彈」已備妥。

2023-05-15 07:00