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時力：im.B主嫌曾國緯政商關係良好 儼然成翁茂鍾案2.0

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
im.B借貸媒合平台被控吸金25億元，台北地院日前裁定負責人曾國緯收押禁見。圖／聯合報系資料照片
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網路借貸媒合平台im.B使用假債權，真吸金手法行騙，時代力量發言人余佳蒨今天表示，主嫌不僅政商關係良好，更與司法高官互動頻繁，im.B吸金案儼然成為翁茂鍾案2.0，司法公信力蕩然無存。

時代力量今天發布新聞稿說，有關不動產借貸媒合平台 im.B吸金詐騙案，根據媒體報導，檢警搜查過程當中，發現主嫌曾國緯政商關係良好，與司法高官包含檢察長、警政署前署長、調查局聯繫國會的高階官員等互動頻繁。

余佳蒨表示，im.B吸金案儼然成為翁茂鍾案2.0，檢警調高層與通緝中的im.B吸金主嫌曾國緯過從甚密 ，司法公信力蕩然無存。

余佳蒨指出，根據媒體報導，主嫌七年來身負多起刑事重案遭通緝，卻依然在外高調行走，從法務部、內政部警政署到地方警察機關，不僅未能積極執法，反倒與通緝犯多次出入高檔餐廳聯誼餐敘，司法人員與黑金人士私相授受的行徑，嚴重傷害社會大眾對司法體系的信任。

余佳蒨說，富商翁茂鍾司法弊案到檢警高官出入88招待所事件，警政司法人員上至地檢署檢察長，下至警察分局長、調查局組長，多次帶頭進行違法亂紀之事，如何讓人民相信司法的公信力，如何讓人民相信政府有決心打擊黑金、打擊詐騙。

時代力量表示，司法相關單位應該儘速啟動調查，嚴懲涉案不法人員，切勿官官相護，繼續傷害人民對司法所剩不多的公信力。

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