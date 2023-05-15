影／預防長照悲歌 民眾黨呼籲參酌「修復式司法」概念
民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、立法委員吳欣盈、黨團副主任兼發言人楊寶楨，上午在民眾黨立院黨團舉行「建立完善制度 預防長照悲歌」記者會。
賴香伶表示在母親節前夕，一名79歲母親因不堪40多年照顧壓力，讓身障兒窒息致死，引發各界關注長照議題。如何建構完善的社會安全網，給予及時的社會救助，成為政府必須面對的課題。賴香伶指出長期照護者因加重的心理負擔，可能因此選擇犯罪。為平衡刑罰及法理情，可參考德國刑法第213條「情節輕微殺人罪」的立法概念，新增「其他因不得已之事由」，供法院就情況特殊的個案予以適用。
賴香伶表示，參酌「修復式司法」概念，因為犯罪不僅是違反法律，更是對於人際關係的破壞，不再要把「迫不得已的加害者」視為「犯罪者」，而是將其視為一種特殊狀況下的「受害者」，並納入犯罪受害人的司法保護體系中，期盼修復人際關係的破壞、重建社會和 諧，而非僅僅對犯罪行為進行懲罰，建立社會安全網。
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