義務役年資銜接勞退涉不公 綠委要求國防部應處

我國明年延長兵役為一年，政府向役男承諾役期可與勞退制度銜接，這項待遇未溯及過去服一年至三年義務役的國民，不公平，民進黨立委提案要求國防部研擬具體因應措施。

民進黨立委蔡適應、林靜儀、羅致政、劉世芳、王定宇、何志偉在立法院外交國防委員會連署通過臨時提案，提案指出，自2024年起，政府將恢復一年期義務役制度，其中年資得與勞退制度銜接政策，受到各界矚目。

提案指出，綜觀勞工退休金條例第1條界定條例適用於勞工、勞雇關係，義務役役男服役期間並非勞工，與政府間關係也非勞雇關係，法條適用明顯相左。考量過去義務役制度施行期間，亦未提供役男以任何方式，使其年資得以併計，顯有不公平待遇情形，造成各年齡層間矛盾。

提案要求國防部兩個月內完成相關問題具體研擬措施，將結果以書面報告送交立法院外交國防委員會。