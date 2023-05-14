韓郭會化解芥蒂 韓國瑜：初選是選隊長 不是隊友廝殺
鴻海創辦人郭台銘今天走訪雲林，密會高雄市前市長韓國瑜，引發關注。韓國瑜稍早透過臉書傳達心情，他說，4年前的教訓告訴我們，
初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺，無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊。意指盼侯郭相爭後，仍要整合對外，別讓力量一分為二。
郭台銘爭取2024大選門票，日前在高雄左營區衝刺選情時，座談一開場，便提及2020總統選舉時，因郭韓相爭總統提名大位，撕裂黨內情誼，他當場向韓國瑜及韓粉致歉，這舉動讓台下不少韓粉叫好。韓國瑜當時隨時在臉書寫到，聚最大力量下架貪腐集團，似有隔空呼應意味。郭台銘今天偕妻子曾馨瑩走訪雲林拜訪韓國瑜，盼化解彼此心中的芥蒂，也有拉攏韓粉用意。
外界好奇「韓郭會」聊些什麼？韓國瑜透過臉書寫到，郭董事長今天夫妻一起前來雲林，語重心長聊了很多，擔憂台灣的競爭力，聊了台灣的教育與人才培養、語言能力，也擔憂台灣未來的走向。
韓國瑜說，選舉年年有，政治人物來來去去，但2024年總統一役至關重要，在瞬息萬變的國際情勢中，將是中華民國國運的轉捩點。
「4年前的教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺！」韓國瑜說，無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，也維繫團隊，沒有隊友彼此相互支持，分崩離析的球隊，只會讓球迷再次失望。
「中華民國是我們的國、台灣是我們的家、中華文化是我們的根、民主自由是我們的寶！」韓國瑜再度搬出他的金句，強調2024是決定中華民國國運的一年，希望藍營支持者凝聚最大力量下架貪腐集團，因為國、家、根、寶才是大我，其餘的小我已微不足道。
韓國瑜也重申，無論誰是隊長，都要彼此支持，人民期待的勝利才會到來，呼籲泛藍在侯郭相爭明朗後必須團結，別讓力量分散。
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