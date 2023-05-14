見郭台銘 韓國瑜：無論誰當隊長 參與選拔隊員都要支持

鴻海創辦人郭台銘今天南下雲林拜會高雄市前市長韓國瑜，當面為4年前選舉紛爭致歉。韓國瑜在臉書表示，4年前的教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺；無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊。

韓國瑜表示，郭台銘語重心長，聊了很多，擔憂台灣的競爭力，聊了台灣的教育與人才培養、語言能力，擔憂台灣未來的走向。

韓國瑜說，選舉年年有，政治人物來來去去，但2024年的總統大運，是瞬息萬變的國際情勢中，中華民國國運的轉捩點。

韓國瑜強調，4年前的教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺；無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊；沒有隊友彼此相互支持，分崩離析的球隊，只會讓球迷再次失望。

韓國瑜表示，中華民國是我們的國，台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶，2024是決定中華民國國運的一年，凝聚最大力量，下架貪腐集團；「國、家、根、寶」才是大我，其餘的小我 ，微不足道，無論誰是隊長，都要彼此支持，人民期待的勝利才會到來。