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賴清德：若領導國家 行政院設專案辦公室 推動縣市建設

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨總統提名人、副總統賴清德今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，受到支持者熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影
民進黨總統提名人、副總統賴清德今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，受到支持者熱情歡迎。記者邱瑞杰／攝影

民進黨總統提名人、副總統賴清德今天在基隆表示，如果有機會領導國家，要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方的合作，一項、一項解決縣市問題，一項、一項推動地方建設。地方如果能夠進步，國家自然能發展。

賴清德今天下午到基隆長榮桂冠酒店，出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，現場湧入千名支持者。擔任會長的慶安宮主委童永、榮譽顧問呂英世和內政部長林右昌、立委蔡適應、明出立委參選人張秉鈞先後上台致詞。民眾並在司儀帶領下，高喊「2024 團結一致」、「Team Taiwin 挺台灣」、「賴清德 當選」。

賴清德致詞時說，感謝擔任慶安宮主委的舅舅童永出來「扛頭旗」，號召成立基隆市信賴台灣之友會。基隆是台灣頭，這支旗真的是代表台灣的「頭旗」，基隆贏就一定贏。

賴清德表示，基隆在林右昌8年市長任內治理下，已經看到改變。基隆是台灣頭，所謂「頭過身就過」，基隆好，台灣一定好。未來他若有機會，一定會聽舅舅（童永）的話，讓大基隆範圍發展，讓台灣進一步有同樣的繁榮。

他說，因為當過台南市長，知道推動市政沒有中央幫忙是不可能的，而且什麼時候才能夠得到總統、院長或部長的支持？如果他有機會領導國家，要在行政院設專案辦公室，加強中央和地方合作，建立區域聯合治理治制化，地方如果能夠進步，國家自然能發展。

賴清德也提及改善投資環境，包括包括水、電、土地、人力等問題，會繼續檢討改進，同時要參加區域經濟，比如說跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及跟民主陣營簽訂雙邊的貿易協定或雙邊投資保障協定，讓台商可以立足台灣，布局全球，產品行銷全世界。

賴清德說，蔡英文總統領導的政府，積極引進國際級公司投資台灣，設立研發中心，打造人工智慧產業，並協助中小企業提升競爭力，因應數位轉型及氣候變遷、淨零轉型等問題，讓經濟更永續、更智慧、更有韌性。

兩岸關係部分，賴清德表示，台灣完全沒有對中國有任何的挑釁，希望不要將台灣的民主、防疫成績視為挑釁。台灣很願意幫助中國，2008年大陸四川汶川大地震，台灣社會捐款70多億元。台灣是中國最大的「外資」，已投資超過投資2300億美元，創造就業機會，中國不應該對台灣採取任何不利的態度。

賴清德說，一旦接受「92共識」、「一個中國原則」，台灣將沒有主權。沒有主權的和平不是真正的和平，例如香港、澳門。這條道路不是真的和平，將讓台灣陷入更深的陷阱，未來無回頭的機會。信賴之友會成員今天聚集在一起 ，最大的意義就是要守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。

民進黨總統提名人、副總統賴清德（前）今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，宣揚守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮的信念。記者邱瑞杰／攝影
民進黨總統提名人、副總統賴清德（前）今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，宣揚守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮的信念。記者邱瑞杰／攝影
民進黨總統提名人、副總統賴清德（前）今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，宣揚守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮的信念。記者邱瑞杰／攝影
民進黨總統提名人、副總統賴清德（前）今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，宣揚守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮的信念。記者邱瑞杰／攝影
民進黨總統提名人、副總統賴清德（前）今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，宣揚守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮的信念。記者邱瑞杰／攝影
民進黨總統提名人、副總統賴清德（前）今天出席「基隆市信賴台灣之友會」成立大會，宣揚守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮的信念。記者邱瑞杰／攝影

基隆 賴清德 林右昌

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