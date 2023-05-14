拜會韓國瑜曝雙手緊握照 郭台銘：4年後我們不再錯過團結機會

鴻海創辦人郭台銘10日夜會民眾黨主席柯文哲，今天上午赴雲林見拜會高雄市前市長韓國瑜。郭台銘表示，今天見到韓國瑜很開心，能對4年前的事情，當面向韓表達他由衷的歉意；4年前他們錯過了一次團結的機會，「4年後的今天，我們不會也不能錯過第二次」。

郭台銘5月2日在高雄座談時公開向韓國瑜致歉。郭當時說，4年前那場選舉，他和他的團隊許多言詞得罪了韓國瑜，讓他耿耿於懷，藉此機會他要向韓國瑜鄭重致歉。

郭台銘今天表示，他和韓國瑜也交流討論對民意的重視，對人民的愛護，對社會的關懷。在會面中，韓國瑜和他對中華民國的前途、兩岸情勢的穩定、台灣經濟的發展，都表達了深沉的憂慮。「莫忘世上苦人多」，這句話是那麼熱情溫暖，感染與激勵了每一個在乎台灣未來的真心。

郭台銘強調，這次選舉這是台灣回歸正向與善良的分水嶺。他將窮盡一切力量，促成「凝聚最大力量 下架貪腐集團」的期許，完成人民共同賦予我們的重大使命。讓台灣安全，人民有錢，往更好的未來改變，捍衛中華民國，台灣安居樂業。