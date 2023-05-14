總統提詐騙對策 立委：應提高罰則

檢調增員、加重罰則，立委提打詐方針！總統蔡英文13日回應高中生關於詐騙訊息提問時寄希望於平台業者自律，並期許民眾提高辨識能力。對此，國民黨立委曾銘宗受訪時表示，政府不能寄望民眾提高識別能力，更應拿出具體作為，如應提高個資侵害的罰則，才能遏阻犯罪行為。民進黨立委鍾佳濱則說，應增加檢調的人力資源才是。

提高識別能力

總統蔡英文 13 日出席「2023今周刊第8屆總統與高中生面對面論壇」，有高中生提問，對於許多境外IP的假訊息或詐騙訊息，「政府部門對於這些行為是沒有任何作為嗎？我們應該用甚麼心態去應對這些假訊息？」

蔡英文回應，社群平台的經營者必須要有管理秩序的能力，「防止這些意圖不良的人使用網路進行犯罪或反社會的行為」，另外，政府一直在加強，希望能夠與跨國、社群平台的合作。

蔡英文也表示，以前電話詐騙很多，到後來民眾都已經熟悉，知道那些是詐騙，但民眾還不熟悉網路詐騙，辨識能力還沒有如電話詐騙一樣高，所以她呼籲，「我們也是要提醒大家，要把自己的辨識能力提高，自己要特別的警覺」。

提高侵害個資罰則

對此，國民黨立委曾銘宗表示，面對詐騙案件花招層出不窮，愈來愈氾濫的狀況，行政院雖然祭出打詐行動綱領1.5版，但外界仍評估不一定能發揮作用。他強調，目前兩岸關係惡化、經濟連帶受影響，加上萬物齊漲等狀況，政府面對詐騙，應提高罰則，才能保護民眾。

國民黨曾提出《個人資料保護法》部分條文修正草案，「非公務機關有侵害個人資料保護者，由中央目的事業主管機關或直轄市、縣(市)政府處新台幣5萬元以上5千萬元以下罰鍰，並令限期改正，屆期未改正者，按次處罰之。」

曾銘宗強調，目前該版本已經提至立院，盼民進黨黨團能夠表達支持。他說，目前台灣法規對個資侵害的罰則太低，像是歐美國家的相關罰則都是幾千萬、上億元，提高罰則才能真正達到遏止犯罪的效果。

增加檢調人力

民進黨立委鍾佳濱也曾召開記者會指出，目前各地檢察署已被「車手」、「人頭帳戶」等詐欺相關案件淹沒，甚至出現地檢署在累積3000多件案件後，一次性「洩洪」到檢察官身上。他呼籲，法務部應向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的幫助詐欺案。

他也指出，檢察官體系也能引進AI技術，如：電腦依法定邏輯自動分案、使用類似ChatGPT的生成式AI協助訴訟文書業務，減輕檢察官的負擔。

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