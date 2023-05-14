聽新聞
test
0:00 / 0:00
民進黨湧言會曬母親節圖卡 地方議員首次公開兒時照
今天母親節，民進黨立委趙天麟說，許多人會在這天用盡方法向母親傳遞心意，民進黨派系湧言會民代陸續在臉書發出母親節的祝福圖卡，不少人使用兒時相片，新北市議員李宇翔、高雄市議員鄭孟洳首次公開兒時與母親的照片。
民進黨立委王定宇表示，母親是家庭重要的支柱，母親快樂，全家就快樂，祝福所有的媽媽、阿嬤都快樂，母親節同時還代表感謝的意思，湧言會感謝所有信賴台灣的夥伴，繼續在民主的路上前進。
趙天麟指出，他是媽媽帶大的，相當重視母親節，每年的這個時候，即使地方行程滿檔，仍然留了一個晚上陪媽媽共度母親節時光；民進黨立委林楚茵說，母親節雖然是媽媽的節日，但是還要要向許多父代母職的爸爸說聲辛苦了。
民進黨新北市立委參選人何博文說，母親的名字叫台灣，北海金剛就是在台灣的最北部守護台灣；台灣新政理事長李妍慧在臉書分享，最近討論度最高的母親節遊戲，讓網友測驗家中的媽媽屬於MBTI16型人格中的哪一型。
趙天麟表示，今年的母親節，日本知名服飾品牌在報紙刊出彩色廣告，用卡通櫻桃小丸子母女檔當主角，對彼此說出心裡的話，文案內容相當感人，湧言會用創意向偉大母親表達謝意，祝福所有媽媽母親節快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言