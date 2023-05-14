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買「阿共打來怎麼辦」書後接到中共電話？ 誠品：感謝指教

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民眾誠品買書接到可疑電話 台灣基進憂劍指明年大選

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣基進上午舉行「阿共真的『打來』了！中國『統戰詐騙市調』侵門踏戶」記者會。圖／台灣基進提供
台灣基進上午舉行「阿共真的『打來』了！中國『統戰詐騙市調』侵門踏戶」記者會。圖／台灣基進提供

台灣基進今天舉行記者會質疑誠品書店個資外洩，台灣佇遮計畫副執行秘書楊欣慈表示，她今年2月購入「阿共打來怎麼辦」一書後，昨天接獲自稱來自誠品書局的回訪市調電話，對方口音、用語及內容，明顯是來自大陸的統戰。

楊欣慈指出，對方一開始自稱誠品書局，卻沒詢問任何個資，由於她確實有購買書，因此讓她感到相當害怕，對方不斷逼問讀書心得，不斷強調書的內容很敏感，不恰當，中國大陸武統是必然，不僅有意套出台灣讀者想法，更有強烈的統戰意圖。

楊欣慈說，對方並非台灣口音，但不斷強調自己是台灣人，是誠品客服，這一系列來電有組織，想要試圖影響台灣人的想法，雖然讓人感覺統戰經費花得很隨便，而且完全沒有說服力。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱指出，網購個資外洩案件不少見，很多電商、網路書店都有過類似情況，行政院上周頒布13億打詐綱領，應該先徹查個資外洩的源頭，要求廠商改善資安，以免讓台灣人財兩失。

台灣基進黨主席王興煥說，資安即國安，一年預算200億的數位發展部責無旁貸，這是一起阿共的詐騙電話打給頑固台獨分子的資安問題事件，包括個人資料外洩及針對個資的認知戰兩個面向。

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