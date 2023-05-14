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王婉諭指兒虐頻傳漏洞待補 李彥秀希望在野黨共同努力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中華民國兒童權益促進協會、時代力量上午在華山大草原舉行「終結兒虐，讓孩子平安長大」記者會，邀請8位兒虐死亡案件的受害者家屬共同出席，呼籲社會各界正視家外環境中的兒虐問題。記者林銘翰／攝影
中華民國兒童權益促進協會、時代力量上午在華山大草原舉行「終結兒虐，讓孩子平安長大」記者會，邀請8位兒虐死亡案件的受害者家屬共同出席，呼籲社會各界正視家外環境中的兒虐問題。記者林銘翰／攝影

時代力量黨主席王婉諭今天表示，近年來頻繁發生托嬰中心重大兒虐案件，凸顯政府在力求提高托育量能之際，對於托育機構的管理制度，因循怠惰，不論從制度面到實務面，都有許多漏洞待補，一個社會用人命換來進步，是可悲的，但是用人命還換不來進步，是可恥的。

中華民國兒童權益促進協會、時代力量上午在華山大草原遊戲場旁舉行記者會，邀請8位兒虐死亡案件的受害者家屬出席，希望社會各界正視家外環境的兒虐問題。

中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君指出，推動防止兒虐運動11年，目前揭露的兒虐案件只是冰山一角，期盼政府聽見受害父母的悲痛心聲，政府不應該只有在選舉年時，高喊重視兒童權益，要從日常通盤檢討保護兒童的相關法規，把漏洞補齊完善法規，讓孩童獲得平安成長的基本保障。

多位受害者家屬表示，期盼藉由分享自身的悲痛經歷，喚醒政府正視兒虐問題，失去孩子是一輩子的痛，政府大力提倡生育，卻未能打造讓孩子安心成長的環境，全台各縣市發生兒虐事件，顯見政府未能補上法規面的漏洞，事前的預防比事後亡羊補牢更重要，政府加速修法，不要再有任何一個孩子受到傷害。

王婉諭說，守護更多孩子平安長大，這是她當初進入立法院的初衷，更是對選民的承諾，近年來頻繁發生的托嬰中心重大兒虐案件，凸顯政府提高托育量能之際，對於托育機構的管理制度，因循怠惰，不論從制度面到實務面，都仍有許多漏洞待補。

王婉諭指出，許多托育人員犯下的兒虐案件，並非僅是疏忽照顧，而是帶有嚴重危險的行為，例如用棉被蓋住臉部，強迫嬰兒趴睡，以身體重壓，或者大力搖晃嬰兒頭部導致顱內出血，顯示托育人員的養成教育，無法培育正向照顧專業，社政機構的稽查制度更是嚴重失靈。

國民黨台北市議員李彥秀表示，在台灣每41分鐘到46分鐘，就有一起兒虐事件，孩子能夠平安地長大，看在別人身上，好像是一件容易的事情，但是台灣有很多在角落的孩子，因為法令的不完整，沒有辦法平安地長大。

李彥秀說，希望衛福部能夠在行政命令立即修法，要求所有托嬰中心備份雲端資料，大家要共同努力，未來把相關的法令修得更完整，對於這些兒虐的相關法令，希望執政黨立委能夠加速完成修法。

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