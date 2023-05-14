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台鐵廁所警鈴響10分鐘沒人管 台鐵火速施工拉線管理室

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委劉建國昨天在臉書揭露，他發現前天在台北車站廁所發現緊急求助鈴大響，但事隔約10分鐘都沒人到場察看處理，要求交通部、台鐵局立即改善。圖／取自劉建國臉書
民進黨立委劉建國昨天在臉書揭露，他發現前天在台北車站廁所發現緊急求助鈴大響，但事隔約10分鐘都沒人到場察看處理，要求交通部、台鐵局立即改善。圖／取自劉建國臉書

民進黨立委劉建國今天說，他前天在台北車站洗手間聽到警鈴大響，歷經數分鐘都未見台鐵派人到場處理，台鐵緊急將廁所緊急求救鈴拉線至管理室，讓管理室也能聽到求救鈴聲，昨天晚上完成施工測試。

劉建國昨天在臉書發文，前天搭高鐵返回雲林時，上車前先去洗手間，一進去就聽到警鈴大響，以為是不是故障，離開前警鈴仍然一直響，大該約有10分鐘，他覺得不對勁，怎麼沒看到台鐵人員處理，當下折返發現一位阿伯因體力不支跌倒在蹲式廁所，趕快協助阿伯起身，攙扶出廁所。

劉建國今天表示，他在臉書發文台北車站廁所警報器響鈴十幾分鐘沒人處理的問題，引起很多民眾的關心，多家媒體也都報導相關事件，台鐵昨天緊急將廁所緊急求救鈴拉線至管理室，讓管理室也能聽到求救鈴聲，昨天晚間完成施工及測試。

劉建國說，未來只要民眾在廁所按下求救鈴，最近的停車場管理室會同步響鈴，管理人員會立即前往廁所了解民眾狀況。

劉建國表示，諸如此類的小細節，包括交通部、台鐵局、高鐵公司或捷運公司，其實都可以更加細心完善相關工作，不是真的當有悲劇發生時，回頭才發現原來只是因為警鈴的線，沒有牽線到管理室，或者是忘了設置緊急停車鈕之類的問題。

劉建國 台鐵 民進黨 台北車站 高鐵

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