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綠委盼選罷法爭議踩煞車 許智傑：民進黨對排黑有決心

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統陳水扁（中）日前在民進黨立委王美惠（左）等人的陪同下拜會立法院朝野黨團。記者曾原信／攝影
前總統陳水扁（中）日前在民進黨立委王美惠（左）等人的陪同下拜會立法院朝野黨團。記者曾原信／攝影

民進黨高雄市議員陳致中涉洗錢案入獄服刑，10位民進黨立委上周向立法院長游錫堃陳情，希望公職人員選舉罷免法修法爭議條文踩煞車，民進黨立委許智傑今天說，排黑條款的核心價值大家都支持，但是應該避免有違憲之虞，民進黨對排黑有決心。

台中監獄受刑人陳水扁保外就醫，他為陳致中向蔡英文總統請願，他主張選罷法的排黑條款限制涉犯洗錢防制罪者，終身不得參選有違憲爭議。據了解，民進黨立法院黨團對於選罷法排黑條款修法的不滿意見，正在累積，有10位民進黨立委上周三找游錫堃陳情，希望為爭議條文踩煞車。

許智傑說，有關排黑條款的核心價值，大家都會支持，但是法律上的無罪推定原則及比例原則，毋枉毋縱，應該避免違憲之虞，可以更廣泛討論，徵詢各黨派和社會各界的意見，修定出更符合社會期待的務實的選罷法。

民進黨 選罷法 陳致中 游錫堃 許智傑 陳水扁 蔡英文

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