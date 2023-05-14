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政院端不出媒體議價法草案 立委批NCC、數發部互踢皮球

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，大型數位平台未付費就引用新聞媒體所產製的新聞內容，進而影響新聞媒體的生存權，NCC應該協助媒體與平台業者進行相關協商，而不是積極與數發部互推責任。圖／邱臣遠國會辦公室提供
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，大型數位平台未付費就引用新聞媒體所產製的新聞內容，進而影響新聞媒體的生存權，NCC應該協助媒體與平台業者進行相關協商，而不是積極與數發部互推責任。圖／邱臣遠國會辦公室提供

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，大型數位平台未付費引用新聞媒體所產製的新聞內容，影響新聞媒體生存權，我國毫無意外地先上演踢皮球大賽，找不到主管機關負責，更別說是推動立法，國家通訊傳播委員會（NCC）應該協助媒體與平台業者協商，而不是積極與數發部互推責任。

邱臣遠在臉書發文指出，在網路時代的當下，GoogleFacebook、Line等大型數位平台，多數未付費引用新聞媒體所產製的新聞內容，卻囊括多數廣告收入，影響新聞媒體生存權。

邱臣遠表示，澳洲2021年2月實施新聞媒體與數位平台強制議價法，許多國家紛紛跟進立法，目前澳洲與法國已經完成平台與媒體雙方議價，成為世界上少數成功的國家。

邱臣遠說，根據澳洲經驗，在法案通過後一年內，光是Google、Meta兩大平台已經簽訂的議價金額，每年給付媒體金額就達到約新台幣40億元，占澳洲所有新聞從業人員總年薪的20%，也有失敗例子，捷克因為政府較為強勢，最終讓Google選擇終止當地市場服務。

邱臣遠表示，我國毫無意外地又是先上演踢皮球大賽，找不到主管機關負責，更別說是推動立法，直到去年10月才由行政院跨部會協調小組會議，確定主責機關為數位發展部，跟NCC、文化部及公平會等相關部會合作，在去年12月完成四場大型跨境數位平台與新聞業的對話，取得健全新聞報導環境的共識。

邱臣遠說，數發部至今仍未提出媒體議價法相關草案，導致立法進度沒有進展，數發部又老調重彈會與相關部會緊密合作，協助新聞媒體數位轉型，但不會變成新聞業本身的主管機關。

邱臣遠認為，政府各部會組織業務疊床架屋，分工不清，互踢皮球成為習慣，包括數位貨幣與數位經濟，政府都是在立委督促下，才勉強確認主管機關，導致管理與法制作業苦苦追趕，無法應對數位世界的積極變化。

邱臣遠表示，數發部應該站在數位產業主管機關的立場，積極負起制定數位媒體與數位平台合理分潤機制的責任，協助數位產業用續發展，NCC更應該站在媒體主管機關的立場，積極出面協助媒體與平台業者協商，而不是積極與數發部互推責任。

邱臣遠 台灣民眾黨 Google Facebook LINE

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