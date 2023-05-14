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視察保二總隊 林右昌勉：國家經濟守護者

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌12日前往視察保安警察第二總隊。圖／內政部提供
內政部長林右昌12日前往視察保安警察第二總隊。圖／內政部提供

內政部今天表示，內政部長林右昌在警政署長黃明昭陪同下，視察保安警察第二總隊，對保二總隊去年查獲違反智慧財產權達266億元；落實竹科、中科、南科等科學園區、科技產業園區及核電廠等關鍵基礎設施安全維護工作，給予高度肯定，頒發獎勵金慰勉維護治安的辛勞。

林右昌說，保二總隊負責維護經濟部國營事業機構、核能發電廠、科學園區等關鍵基礎設施安全，有助安定轄區及促進經濟發展，是國家經濟的守護者。若相關設施遭破壞，不僅影響國內民生士氣及打亂經濟秩序，更會對世界生產鏈造成衝擊，損失難以想像。

林右昌指出，現今國際情勢有所變化，關鍵基礎設施將面臨各種新樣態的威脅，必須預先準備與因應，強化反滲透、反突擊、反特攻的能力，善用科技有效提升防護能力，減輕人力負擔。

林右昌說，感謝保二總隊在智財捍衛、能源維安及科園守護的辛勞，警政署應與國土安全辦公室等單位合作，精準掌握新威脅型態，注入新的防護觀念，強化相關防護作為，確保關鍵基礎設施安全。

林右昌 內政部 黃明昭

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