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梅雨季第二波鋒面到！各地有雨 周四又有鋒面接近再變天

幕後／郭台銘主張與中談判 侯友宜和平立場該怎解套？

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
國民黨2024總統提名之爭進入最後關鍵，新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）雙方隔海互別苗頭。圖／報系資料照
國民黨2024總統提名之爭進入最後關鍵，新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）雙方隔海互別苗頭。圖／報系資料照

國民黨進入提名深水區，新北市長侯友宜日前在新北議會備詢時，主張「反對一國兩制」同時也「反對台獨」，兩岸要和平。只是，鴻海創辦人郭台銘昨在金門卻主張一中各表跟中國大陸談判，與藍營大老主張相符。不論是否會有侯郭配，侯與郭的「整合」，勢必是藍營勝選的關鍵，但九二共識卻也是侯繞不開的緊箍咒，侯該如何解套？

親侯人士表示，若未來與中國大陸展開和平協商，侯的基本立場就是平等、尊嚴、友善，雙方是對等的，中華民國要有中華民國的尊嚴，不能被矮化，中華民國不可能放棄，再來反對一國兩制、反台獨，都是基本原則。

親侯人士認為，九二共識就是如何去跟中國大陸相處，侯友宜在總質詢上已表達很清楚「以中華民國當基礎，現行法制作架構，台澎金馬為內涵」，已是有骨有肉的兩岸論述，而九二共識精神就是擱置爭議、求同存異，保留彼此模糊空間各自解讀。

侯陣營坦言，侯友宜不可能再去創一個新的名詞，因為還要去解釋這個名詞，重要的是，只要跟這個名詞有關的各方面都要能接受這個新創詞，現在就是如何把最基本的架構、態度立場要表現出來，後續才會跟對岸有所謂的協商空間，相較民進黨的和平保台或是反共不反中等空洞口號，反而是有架構的內容。

侯陣營強調，整合應是雙方求取最大公約數，更重要是整合後，要把大家手上現有「食材」去蕪存菁，不是變大雜燴，而最大公約數就是民眾要能埋單，且國民黨要勝選。

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