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學者：剝奪終身參政權 恐違憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

「公務人員選舉罷免法」擬修法，增訂曾犯國安三法、反滲透法，或涉及黑、金、槍、毒以及賄選相關之罪，經有罪判決確定者，終身不得登記為候選人。公督盟理事長曾建元認為，違反比例原則毋庸置疑，從事公職是憲法保障之人民基本權利，對於基本權利的限制必須合乎憲法第廿三條，以及最重要的比例原則。

曾建元指出，這次修法的荒謬之處在於，也剝奪了服刑完畢的更生人服公職的權利，更全盤否定我國刑法教化的功能，只要過去有所瑕疵，就剝奪權利終身，根本違反比例原則，矯枉過正。政黨如果標舉排黑、廉政的決心，可以用黨內內規要求從政黨員，就代表政黨參選的資格以內規規範即可。

律師出身的國民黨立委李貴敏認為，我國有褫奪公權機制，明定何種要件可被褫奪公權，只要沒被褫奪公權，按照憲法應可參政。若非透過褫奪公權的方式，而使特定人無法行使憲法保障之基本權利，貿然以法律規範，就有違憲疑慮。

清華大學通識教育中心主任翁曉玲則持不同意見，她認為，選舉涉及民主政治的健全發展，若能對於候選人的資格採取高標準，未來選賢與能，從「清廉參政」、提高民主素質以及杜絕黑金的角度來講，她個人支持這樣的修法。

國安 賄選

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