【重磅快評】大小姐打造軍火庫 台商尾隨巴菲特避險

固態電池大廠輝能宣布將在法國投資52億歐元，建造超級工廠。創辦人楊思枏接受路透社訪問時說，因政治問題，董事會不打算在台擴大產能，並稱「不再是台灣公司」。繼巴菲特大賣台積電後，這回是台商為進入國際市場，切割台灣避險。對照第一季進出口嚴重衰退，隱然可見從資金到供應鏈重組，一系列經貿避險行動開始傷害台灣成長動能。

輝能高層受訪發言直白，堪比巴菲特「台灣地緣政治風險令人不安」。消息傳回台灣，經濟部長王美花立馬關切，業者才聲稱是「媒體」誤植，卻不針對路透社要求澄清。王美花拉著業者粉飾太平，一如蕭美琴聲稱「台灣是最安全可靠經商之地」，反駁巴菲特賣台積電，兩者都是大內宣，無助扭轉台灣不適投資的國際形象。

業者海外發言不講愛台灣實屬罕見，但就一個要在法國投資重金，並準備在歐洲市場IPO集資的台企來說，資金伙伴的信心是重中之重，募資必須明確切割台灣政治風險。該公司執行副總裁說明，法國投資案不僅建立海外生產樞紐，也會進行採購材料和研發活動，與台灣母廠並無生產及技術的關連。

輝能赴法國投資為歐洲客戶布局，無可厚非，但相比業者在台投資規模，相差四十倍以上。近年蔡政府推動投資台灣專案，有如此案創造三千個工作機會者，還真數不出來。更重要的是，業者建立海外基地，旨在確保在台海緊張之際能長期穩定運營，這和美日德爭取台積電赴當地設廠是相同考量，盡皆出於對台灣情勢的不信任。

巴菲特賣台積電掀開台灣國安的虛假表象，而輝能案則是演示產業鏈重組避險的殘酷現實。美中科技戰起，蔡政府不斷宣傳產業鏈去中化以分散風險，但現實是，若台灣成為抗中前線，產業鏈重組不只脫中，同時也得去台化。輝能將重要投資與產能同時外移，即為典型例證。

投審會統計今年一月起，外資來台件數和金額趨勢反轉，開始每月呈負成長。而進出口大幅衰退顯示，在全球產業鏈重組過程，台灣固然降低對中倚賴，但並未找到替代市場，地緣政治風險讓台灣被邊緣化的程度，令人憂心。

兩年前，經濟學人雜誌封面故事報導「台灣，世界最危險的地方」，蔡政府主動配合美國將台灣推上火線，使報導如預言成真。當美國智庫、國會及軍方一再發出「炸毀台積電」的言論，政府推說是中共認知作戰，不曾以和平行動扭正國際視聽，以致「台灣風險」令人避之不及。蔡總統打造軍火庫備戰，未必震懾解放軍，卻讓國家經濟嚇出病了。